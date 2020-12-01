Bahçeli Katar'a laf söylenmesine kızgın: Şerefsizliktir

Grup toplantısında konuşan Bahçeli şöyle konuştu:

"Ne pahasına olursa olsun ülkesine kara çalmak hiçbir siyaset ve fikir adamını şerefli yapmaz. CHP Türkiye’ye cephe almış bir siyaset ayıbıdır; bizim CHP ile sorunumuz Türkiye ile sorunu olduğu içindir. CHP’nin kumaşını kesen kesmiş, tarlasını süren sürmüştür; CHP’ye oy veren kardeşlerimiz hayal kırıklığı içindedir. Bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna satılmış demesi bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir, Türkiye husumetinin kök salmasıdır. Kahraman Türk ordumuzun satılmış görünen yeri neresidir."