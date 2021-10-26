Kavala'ya özgürlük için ilk adımı Bahçeli attı

Avrupa Konseyi’nin Osman Kavala hakkındaki AİHM kararının uygulanması için verdiği süre doluyor. Kavala hakkında her geçen gün köşeye sıkışan AKP Hükumeti’ne çözüm önerisi Cumhur İttifakı ortağı MHP’den geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Kavala’nın vatandaşlıktan çıkartılıp sınır dışı edilmesini istedi.







"VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMASI ZARURETTİR"





Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısına tepki göstererek, “Soros’un kuryesi, Gezi Parkı olaylarının azmettiricisi” olduğunu öne sürdüğü Kavala’nın vatandaşlıktan çıkarılmasının zaruret olduğunu söyledi. Bahçeli, “Kavala ile ilgili hüküm verilirse cezasını burada çekmesi, daha sonra da serbest kalsın diyen 10 büyükelçiden birinin ülkesine vatandaşlıktan çıkarılarak gönderilmesi artık zarurettir” dedi.





TÜRKİYE 10 BÜYÜKELÇİ İLE İLGİLİ ADIM ATAMADI





AİHM’nin Osman Kavala ile ilgili kararının uygulanması için 10 büyükelçi bildiri yayınladı. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise “Talimatı verdim, ’10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz’ dedim” açıklaması yaptı. Erdoğan’ın talimatına karşın Dışişleri Bakanlığı 10 büyükelçinin gönderilmesi ile ilgili bir adım atamadı. Ankara kulislerinde bu krizden çıkmak için yol aradığı konuşulurken, dün Erdoğan’la bir araya gelen Bahçeli’den Kavala’nın vatandaşlıktan çıkarılması önesinin gelmesi dikkat çekti.





AİHM KARARI 2 YILDIR UYGULANMIYOR





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala ile ilgili 10 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı kararında “Mahkemenin mevcut davadaki nihai kararıyla; Türk makamlarının, Mahkeme tarafından tespit edilen ihlallerin başvuran açısından olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmamasının, özellikle de Komite’nin tekrarlanan itirazlarına rağmen başvuranın derhal serbest bırakılmasını sağlamamasının, davalı devletin kararlara uymayı reddetmesi anlamına geldiği kanaatine varılmıştır” tespiti yaptı.





VERİLEN SÜRE GELECEK AY SONUNDA DOLUYOR





AİHM kararının uygulanması konusunda Avrupa Konseyi’nin birçok çağrısı cevapsız kaldı. Konsey, geçen ay yaptığı son çağrısında kararın uygulanması, aksi halde yaptırımların uygulanacağı konusunda Türkiye’ye Kasım ayı sonuna kadar süre tanıdı. Kararda Türkiye’ye “Kavala’yı derhal serbest bırakın” çağrısı yinelendi.