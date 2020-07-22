Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli kaymakama dilekçe yazdı: Feshedildi /22 Temmuz 2020 21:45

Bahçeli kaymakama dilekçe yazdı: Feshedildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararı sonrasında MHP'nin Boğazlıyan ilçe yönetiminin feshedildiği ifade edildi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğazlıyan Kaymakamlığı'na yazdığı bir dilekçeyle ilçe yönetim kurulu feshedildi.

Sözcü'nden  Saygı Öztürk'ün gündeme getirdiği habere göre gönderilen yazıda, "Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. maddesine göre Yozgat ili Boğazlıyan ilçe yönetim kurulunun feshine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

ENGİNYURT DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLMİŞTİ

MHP’de geçtiğimiz günlerde Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin fındık rekoltesi açıklamasına sert tepki göstermesinin ardından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ise, Milletvekili Cemal Enginyurt’un ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine duyarsız kalmayacağını belirterek görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. 
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