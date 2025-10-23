Bahçeli Kıbrıs konusunda ısrarlı





‘SURİYE’DE FEDERASYON İSTEYEN GÜÇLERİ DE TETİKLER’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) seçimlerin ardınan yaptığı açıklamalar devam ediyor.Federasyon tartışmalarının Türkiye açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Bahçeli “KKTC’de federasyon, Suriye’de federasyon amaçlayan güçleri de tetikler. Bu da Türkiye açısından kabul edilemez. Bu kapsamda baktığımızda en doğru kararın KKTC’nin Türkiye’ye katılması olacaktır” dedi.Bahçeli, Odatv Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik ile partisinin genel merkezinde yarım saatlik bir görüşme yaptı. Özçelik’in KKTC seçimlerine ilişkin sorusuna Bahçeli’nin yanıtı şöyle oldu:“218 bin kişi oy kullandı. Seçim pusulasında yeni seçilen Cumhurbaşkanının adının ve partisinin olmasıyla Ersin Tatar Beyefendinin sadece adının yazmasındaki farkı, oy kullanan seçmen açısından ne ölçüde etkili olduğunu gördük.Seçim öncesinde televizyon kanallarında federasyon mu, iki devletli çözüm mü tartışmaları çok yapıldı. Bu yüzden federasyon fikrini savunan bir adayın kazanmasıyla o küçücük federasyon kıvılcımının ateşe dönüşmemesi gerektiğini düşündüğüm için hemen açıklama yaptım.Çünkü bunun beklenti haline gelmesi Türkiye açısından çok tehlikeli bir durum oluşturur. KKTC’de federasyon, Suriye’de federasyon amaçlayan güçleri de tetikler. Bu da Türkiye açısından kabul edilemez. Bu kapsamda baktığımızda en doğru kararın KKTC’nin Türkiye’ye katılması olacaktır.”