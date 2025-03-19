Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli 'kimse dokunulmaz değil' diyerek gözaltı kararına destek verdi /19 Mart 2025 12:36

Bahçeli 'kimse dokunulmaz değil' diyerek gözaltı kararına destek verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi. Bahçeli, gözaltı kararına destek verirken muhtemel protesto gösterilerine tepki gösterdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından kamuoyundan tepkiler çığ gibi büyürken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi. Bahçeli konuya ilişkin açıklamasında, "Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur" dedi.

Bahçeli açıklamasında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyu ile karşılamak, hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluk olmalıdır. Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, açıklamasının devamında "Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir. Hukuk ile demokrasiyi, adalet ile sandığı, milli iradeyle mülkün temelini cepheleştirmek, hatta çatıştırmak için beşinci kol faaliyetine tevessül etmek yaygın şiddet olaylarına, yoğun istikrarsızlık tablosuna ve yıkıcı krizlere çağrıdır" dedi.


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