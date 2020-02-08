Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı istifa etsin /08 Şubat 2020 15:34

Bahçeli: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı istifa etsin

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanmasının 'korkunç' olacağı açıklamasına tepki gösterdi.

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Bahçeli, "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bir İngiliz gazetesine yaptığı esef verici açıklamalar sakat zihniyetini, sancılı ve skandal tutumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.'' dediği açıklamasında Akıncı'nın istifa etmesini istedi:

'Görevinden affını istemesi yegâne beklentimiz ve temennimizdir, Mustafa Akıncı’nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğü’nün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluktur.'' 

The Guardian'a konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, federal çözüme tez zamanda varılmazsa bölünmüşlüğün kalıcı hale geleceği uyarısı yapmıştı. İngiliz gazetesinin 'Kırım tarzı ilhak ihtimali' sorusunu 'korkunç' diye yanıtlayan ve 'Türkiye'nin kendi çıkarlarına aykırı' diye değerlendiren Akıncı, kendi vizyonunun tümüyle farklı olduğunu belirtmişti.
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