Bahçeli KKTC seçimlerini tanımadı: '82'inci ilin KKTC olması hayat memat meselesi'

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. KKTC'de hafta sonu yapılan ve muhalefetin açık farkla kazandığı seçimler Bahçeli'nin hedefindeydi. Bahçeli bir kez daha Kıbrıs parlamentosunun Türkiye'ye katılma kararı alması gerektiğini ileri sürdü.









Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:





KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı'nı seçmek maksadıyla geçen pazar günü Kıbrıs Türkleri sandık başına gittiler. Katılım oranı yüzde 62,83 düzeyinde gerçekleşmiş, Tufan Erhürman yeni Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Sayın Ersin Tatar ise kullanılan oyların yüzde 35,77'sini alarak maalesef geride kalmıştır. Seçimlerin geçici sonuçları belli olur olmaz kamuoyunda görüş ve değerlendirmemi paylaştım. KKTC'de yapılan seçim sonucu çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türk'ünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalı.





'CUMHUR İTTİFAKI'NA ÇATLAMA PATLAMA YOK, ANCAK...'

Cumhur İttifakı'ndan çatı uçtu, vazo çatladı, görüş ayrılıkları oldu iddiaları ne kadar yaygın olsa da Türkiye'nin hak ettiği huzurlu, güvenli, refah dolu günlere ulaşana kadar çatlama, patlama, uçma, kaçma, abuk sabuk ifadeler itibarsız, asılsızdır! Ancak herkesin aklını başına alarak Kıbrıs'taki seçimleri iyi okumasını, federalizme giden mayınlarla dolu güzergahın ülkemize nasıl yansıyacağını dikkatle tefsir etmesi temennimdir.





Meselenin demokratik haklarla, sandığa saygıyla alakası yoktur, mesele vatan meselesidir, beka, güvenlik meselesidir. Onur ve şeref meselesidir.





Kıbrıs'ta iki devletli çözüme kapalı olan ve federasyon özlemlerine yeşil ışık yakan siyasi iradenin, geçmişin ızdırap veren olaylarını yeniden canlandırma ihtimali, yabana atılmaması gereken bir tehdittir. Federasyona dümen kırmak, Kıbrıs Türk'ünü asimilasyon çarkında israf etmektir. Buna hiçbir siyaset önermesinin hakkı yoktur!





81 DÜZCE'DEN SONRA 82'NİN KKTC OLMASI HAYAT MEMAT MESELESİ"

Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve T.C.'ye katılma kararı almalıdır. 81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır. 81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir.





Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Terörsüz Türkiye hedefimiz, bu bütünlüğü korumak, kollamaktır. Son günlerde terörsüz Türkiye adımlarını yıpratmak, yıkmak ve yıldırmak üzerine kurgulanmış, farklı gerekçelerle ilerletilen komplo mekaniği devrededir. Türk milletinin sinir uçlarına dokunan söz, iddia ve ihtiraslı istekler, barış, huzur ve kardeşlik ortamını sulandırmaya matuftur. Terörsüz Türkiye bölünmüş, bölünmesi hayal edilmiş, çatısı çökmüş bir Türkiye'nin kisvesi, gizli sığınağı değildir. Hizmet edenler, tarih ve hukuk huzurunda kaçamayacakları mükellefiyet altındadır."








