Samanyolu Haber /Gündem / “Bahçeli, koalisyon görüntüsü vermemek için bakanlar kurulunda MHP’li bakan istemedi” /13 Eylül 2022 09:29

“Bahçeli, koalisyon görüntüsü vermemek için bakanlar kurulunda MHP’li bakan istemedi”

Bahçeli'nin kabinede MHP'li bakanın yer almasını isteyeceği iddiaları ile ilgili yandaş yazar Selvi, "Erdoğan bundan kaçınmaz" diyerek cevap verdi.

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Rejimin yayın organlarından Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, 24 Haziran 2018’deki seçimden sonra AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinede MHP’li bakanların da olmasını istediğini yazdı. Selvi’nin yazısına göre Bahçeli, söz konusu teklifi ‘koalisyon görüntüsü vermemek için’ geri çevirmiş.

Abdulkadir Selvi’nin yazısının ilgili bölümü şöyle:
Şimdi size bir kabine kulisi aktarmak istiyorum. 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonraydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi ilan etmeden önce Bahçeli ile görüşmüştü. Erdoğan’ın o görüşmede MHP’ye bakanlık teklif ettiği söylenmişti. Ancak Bahçeli’nin koalisyon görüntüsü vermemek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi partisinden oluşturacağı bakanlar kurulu ile çalışması için MHP’den bakanlık verilmesine gerek duymadığı söylenmişti. Hatta Erdoğan’ın kabine listesi açıklanmadan önce de yeniden temas kurdurup Bahçeli’nin kararında bir değişiklik olup olmadığını ölçmeye çalıştığı ifade edilmişti. Ancak Bahçeli’nin duruşunu koruduğu için kabineye MHP’li bakan alma düşüncesinden vazgeçtiği konuşulmuştu.

Bu kulisler 2018 seçimlerinden sonra kabinenin kurulması sürecinde yaşanmıştı. Artık geride kaldı. Ama Erdoğan’ın her defasında MHP’li bakanların kabine olmasını istediği, Bahçeli’nin ise prensipleri gereği buna gerek duymadığı söylendi. Bahçeli, kabinede MHP’li bakanın yer almasını isterse Erdoğan bundan kaçınmaz.
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