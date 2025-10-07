Bahçeli: Komisyon, İmralı’da Öcalan’la yüz yüze görüşmelidir

Bahçeli, komiyon üyelerinin İmralı ile görüşmesi gerektiğini söyledi. PKK mensupları hakkında da konuşan Bahçeli, “Suça karışmamış olanlar gelip ailesine kavuşmalıdır” dedi.





‘1 EKİM FOTOĞRAFI, TÜRKİYE’NİN YANSIMASIDIR’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama dönemin ilk grup toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) hedef alarak başladı.Bahçeli, CHP’nin yeni yasama yılı açılışını protesto etmesine tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı, “Meclis açılışına katılmamak millete saygısızlıktır. CHP yanlışı savunmayı tercih etmiştir. CHP yine baltayı taşa vurmuştur” dedi.1 Ekim resepsyonuna da değinen Bahçeli, kamuoyunda sıkça tartışılan fotoğraf karesine dair “1 Ekim fotoğrafı Türkiye’nin yansımasıdır. O fotoğraf Türkiye’nin fotoğrafıdır” yorumunda bulundu.Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:“TBMM, protestolara sahne olacak bir yer değildir. TBMM devletimizin kurucu temelidir. TBMM Türk milletinin ta kendisidir. TBMM demokrasinin can damarıdır. Meclis açılışına katılmamak millete saygısızlıktır. CHP yanlışı savunmayı tercih etmiştir. CHP yine baltayı taşa vurmuştur.Kendi düşenin ağlamaya, sızlanmaya hakkı yoktur. CHP’nin sadece Cumhurbaşkanımızı değil, tüm Türkiye’yi yok saydığı ortadadır. 1 Ekim fotoğrafı Türkiye’nin yansımasıdır. O fotoğraf Türkiye’nin fotoğrafıdır. CHP’nin siyaseti meşruiyetten yoksundur sakattır. Karar milletindir, irade milletindir, hüküm milletindir.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dünya Türkiye’yi konuşmuşken, Özgür bey ve CHP yönetimi freni boşa almış, şarampole yuvarlanmıştır. Bu CHP’den hiçbir şey olmaz, olamaz.İmralı’nın çağrısı PKK’nın yanı sıra bölücü terörün tüm unsurlarını kapsamalıdır. Beklentim şudur, PKK’nın kurucu önderliği (Öcalan) SDG ve YPG’ye de aynı muhtevada bir çağrıda bulunmalıdır. Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı’ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bunda çekinecek bir husus görmüyorum.