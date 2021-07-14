Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli, konjonktürel çözüm sürecine onay mı verdi? /14 Temmuz 2021 11:29

Bahçeli, konjonktürel çözüm sürecine onay mı verdi?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da "Serok Erdoğan" sloganıyla karşılanmasına ilişkin Ahmet Davutoğlu'nun sorularına yanıt vermediğini belirterek, "Devlet Bahçeli, saray iktidarının yeni 'çözüm sürecine' de onay verdi" dedi.

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Takan, "Yeni 'çözüm süreci' yola koyuldu!.." başlıklı yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"'Serok Ahmet'i yıllardır parça pinçik ediyordu…

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a Diyarbakır’da 'Serok Erdoğan' sloganı atılınca, haklı olarak, Ahmet Davutoğlu Devlet Bahçeli’ye sordu;

'Cumhurbaşkanın Erdoğan’a ‘Serok’ dendiğinde barış sembolü mü oluyor? Erdoğan’a ne diyecek Bahçeli, Cumhurbaşkanına da, ‘Hey Serok Erdoğan’ diyebilecek mi? Herkesi terörist göreceksiniz, Kürtler ‘Serok Ahmet’ dediğinde terörist olacak, ‘Serok Erdoğan’ dediğinde Erdoğan lider olacak. Bu istismardır. '

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin cevabı merakla bekleniyordu. Dünkü grup konuşmasında cevap vermedi, Ahmet Davutoğlu’na yüklenmeye devam etti;

'Hiç kimse niyet okuyuculuğu yapmasın. Serok Ahmet fitneyi bıraksın. Onun Serok’luğu bölücülüğün umududur. Serok Ahmet, zillet çamurunun içinde çırpınmaktadır.'

Sarayın yandaş kalemleri de 'Serok Erdoğan'ın MHP’yi rahatsız etmediğini yazıyordu…

Hiiç lafı o yana bu yana dolandırmaya gerek yok. Devlet Bahçeli, saray iktidarının yeni 'çözüm sürecine' de onay verdi. Beraber yürümeye devam ediyorlar bu yollarda!.." düşüncesini dile getirdi. 

Ne olmuştu? 

 Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki ziyaretinde "Serok Erdoğan" sloganıyla karşılanmıştı. 

Başbakan olduğu dönemde Diyarbakır'da "Serok Ahmet" sloganıyla karşılanan Davutoğlu'nu sert sözlerle eleştiren MHP lideri Bahçeli'nin, "Serok Erdoğan" sloganlarına yorumu merak konusuydu.  

AKP’den ayrılarak Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu, “Bahçeli bakalım ne diyecek? Bana, ‘Serok’ dendiğinde, Kürt kardeşlerim yıllardır bana ‘Serok Ahmet’ dendiğinde ben teröristlerle iş birliği ediyorum.  Cumhurbaşkanın Erdoğan’a ‘Serok’ dendiğinde barış sembolü mü oluyor?” diye sormuştu.

Bahçeli ise Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti sonrası yaptığı ilk grup toplantısında Cumhur İttifakı'nın birlikteliğine vurgu yaptı. Bahçeli, çözüm süreciyle ilgili "asılsız ve tehlikeli söylentiler" olduğunu belirtmiş, "Hiç kimse niyet okuyuculuğu yapmasın, harman yeri dişlemesin, buzağıyı yanlış yerde aramasın. Serok Ahmet fitneyi bıraksın, buradan kendisini doyuracak ekmek çıkmayacaktır. Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün taltifidir" demişti.
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