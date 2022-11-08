Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli konuştuklarını anlayamıyor mu? /08 Kasım 2022 11:56

Bahçeli konuştuklarını anlayamıyor mu?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında AKP heyetinin HDP'ye yönelik ziyaretine dair ilk kez konuştu. HDP için sık sık "PKK'nin uzantısı", "fitne yuvası" ifadelerini kullanan Bahçeli, söz konusu görüşmeyi "Son derece doğal ve doğru bir adım" olarak niteledi. Bahçeli'nin bu açıklamaları, 'Ya okuduklarını anlamıyor, ya da konuştuklarını' yorumlarını beraberinde getirdi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP'nin başörtüsü konusunda anayasa değişikliği teklifiyle ilgili HDP ile görüşmesinin, MHP tabanında rahatsızlıkla karşılandığı iddia edilmişti. HDP için sık sık "PKK'nin uzantısı", "fitne yuvası" ifadelerini kullanan Bahçeli, toplantıda ilk kez söz konusu ziyarete ilişkin konuştu.

"BİZİM GÖZÜMÜZDE CHP NEYSE HDP DE ODUR"

MHP lideri, söz konusu görüşmeyi "Son derece doğal ve doğru bir adım" olarak değerlendirdi.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti heyetinin Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal ve doğru bir adım. HDP'yle niye görüşülmüş? Biz buna nasıl tepki gösterecekmişiz. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile görmüyorum. AK Parti heyetinin CHP'yle kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis bir tavırdır. Bizim gözümüzde CHP neyse HDP de odur."

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Bozdağ, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 2 Ekim’de CHP ve İYİ Parti’nin yanı sıra iktidar tarafından “terör” ile yan yana getirilmeye çalışılan HDP’ye başörtü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili ziyaret gerçekleştirmişti.

AKP heyeti, bu görüşmede HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile HDP Mardin Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ebrü Günay ile bir araya gelmişti.
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