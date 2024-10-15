Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli, Kurtulmuş'a sert çıktı: 'Hesabını sorarız' /15 Ekim 2024 14:21

Bahçeli, Kurtulmuş'a sert çıktı: 'Hesabını sorarız'

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın ilk 4 maddesini hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın ilk 4 maddesine yönelik eleştirel sözlerinden de bahseden Bahçeli, "Devlet millettir, millet de devlettir" dedi ve aksini savunanlarla "görülecek hesabının" olduğunu ekledi. Bahçeli şunları söyledi: 

'İLK 4 MADDEYLE MESELESİ OLANLARLA HESABIMIZ VAR'
"Anayasa'nın ilk 4 maddesi her türlü tartışmanın dışındadır. O maddeler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kimliği ve varlık simgesidir. Devletin ülkesi vardır, o da Türk vatanıdır. Devletin milleti vardır, o da Türk milletidir. Devlet ülkesini kaybedemez, Anayasa'nın ilk 4 maddesini sulandırılmasına izin veremeyiz. Kim olursa olsun hiç kimseye eyvallah edemeyiz. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle meselesi olanların Türkiye Cumhuriyeti'yle meselesi vardır ve onlarla görülecek hesabımız olacaktır."
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