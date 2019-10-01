Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli, Meclis'in açılışına katılamayacak /01 Ekim 2019 12:45

Bahçeli, Meclis'in açılışına katılamayacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin yasama yılının başlaması münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşecek etkinliklere katılamayacağı bildirildi. Bahçeli geçen hafta hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının açılışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmayacak. 

Geçen hafta hastaneye kaldırılan Bahçeli'nin tedavisinin Çayyolu'ndaki evinde sürüyor. Doktorların istirahat edin" tavsiyesini dikkate alan Bahçeli'nin resmi programları iptal edildi.  

MHP lideri Devlet Bahçeli geçen hafta Mehmet Haberal'a ait Başkent Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. Bahçeli'nin tedavisine evde devam ediliyor.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, NTV canlı yayınında, "Sayın Genel Başkanımız istirahat ediyor. Tahlilleri periyodik olarak devam diyor. Durumu gayet iyi. Doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda hareket edecek. Muhtemelen biz sayın genel başkanımızın istirahatini doktorların tavsiyesi doğrultusunda en iyi şekilde yapmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SEMİH YALÇIN: HASTALIK NEKÂHET DÖNEMİNDE

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da yazılı bir açıklama yaptı. 

Yalçın, "TBMM’nin açılışı dolayısıyla meydana gelecek hareketlilik ve siyasetin yoğun gündemi dolayısıyla hastalığının nekâhet döneminde yaşayabileceği öngürülen aşırı yorgunluktan uzak kalması gerektiği değerlendirilen Sayın Devlet Bahçeli’nin istirahatleri, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatılmıştır." dedi.

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