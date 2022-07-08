MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram mesajında sert ifadelere yer verdi. Hedefinde Millet İttifakı ve doktorlar vardı.







‘KUKLA BİR ADAYDAN ÖTE ANLAM TAŞIMAMAKTADIR’

Bahçeli, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını 'kukla' olarak tanımlarken şu ifadelere verdi:





Zillet ittifakının muhtemel cumhurbaşkanı adayının eşkaliyle oyalanması, hatta robot resmini çıkarmak için ortam yoklaması tam bir kara mizah örneğidir.





Zillet ittifakının kurguladığı cumhurbaşkanı adayı edilgen, etkisiz, pasif, yeri geldiğinde koltuğunu devredecek, uzaktan kumanda edilmeye boyun eğecek kukla bir adaydan öte anlam taşımamaktadır.





Tek ortak noktaları nevzuhur ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ olan makus partilerin Türkiye'nin geleceği, milli gerçekleri, yüksek mücadele seviyesi hakkında en küçük görüş, tespit ve teklifleri yoktur.





Bunların derdi koltuk paylaşımı, geçimleri de fitne, dedikodu, yalan ve istismardır. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının hüviyeti üzerinden tetikçi, kiralık uzman ve sözde aydınlar eliyle gazete ve televizyonlarda yürütülen tartışmalar sabır ve tahammül eşiklerini artık zorlamaya başlamıştır.





’Ortak aday mı, çoklu aday mı?’ sorusunun gündemde tutulması akıl kaybının en ileri evresidir.





Terörist Demirtaş'ın cezaevinden açıklamalar yapıp sürece müdahil olma sinsiliği, pazarlıkların günbegün kızışması, bakanlıkların bile dağıtıldığına yönelik iddialar, ilaveten zillet ittifakının 5 defa toplanmasına rağmen hiçbir sonuca ulaşamaması ileri derece dağınıklığın ve çaresizlik içinde kıvranışın bir nevi belgelenmesidir.





İcazetli ve rehinli bir Cumhurbaşkanı adayına aziz milletimiz asla ve kat'a iltifat etmeyecek, itibar göstermeyecek, böylesi bir laçkalığı ciddiye dahi almayacaktır” dedi.





‘BEKLENTİM KIRGINLIKLARIN GİDERİLMESİDİR’

Bahçeli, 2023'de Cumhur İttifakı’nın yine liyakatiyle, milli vakarıyla ve tecrübesiyle öne çıkarak, muhkem ve mutlak bir başarıya imza atacağını kaydetti.







‘DOKTORLARIN BOYKOT YAPMALARINI YANLIŞ BULUYORUM’

Bahçeli, Konya Şehir Hastanesi'nde Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:







Bayramı karşılamaya hazırlanırken Konya Şehir Hastanesi’nde bir doktorumuzun katledilmesi de acı verici ve milletimizi derinden yaralayan hunhar bir vaka olarak hafıza kayıtlarına geçmiştir.





Sağlık çalışanlarımızı ve toplumun farklı kesimlerini hedef alan şiddet dalgasını ön şartsız kınıyor, suçluların çok ağır bedeller ödemelerini ümit ediyor, sürecin takipçisi olacağımızın da bilinmesini arzuluyorum.





Fakat Türkiye düşmanı ellerde itibar ve inandırıcılığını kaybeden, bölücülüğün aparatı haline gelen Türk Tabipleri Birliği'nin maksatlı kışkırtmasıyla doktorlarımızın 2 gün süreyle boykot yapmalarını çok yanlış buluyor, muayenelerin iptalini de mahsurlu ve gayrimeşru bir eylem olarak değerlendiriyorum.





Geçmişte PKK'nın şehit ettiği doktor, ebe ve hemşirelerimize sesi çıkmayan, bölücü terör örgütüne tepki göstermeyen Türk Tabipleri Birliği'nin sağlık sistemimizi kundaklama, doktorlarımızı istismar ve tedavi süreçlerini aksatma girişimi rezalettir, art niyetliliktir.





Kardeşliğimizi kurban etmeye çalışanlara, iç barış ve huzur ortamımızı yağmalamaya heveslenenlere kurban ibadetinin vakar ve asaletiyle cevap vermek, aynı zamanda habis amaçlarına engel olmak hakkımızdır ve milli haysiyetimizin gereğidir.







