Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli, Millet İttifakı'nı tehdit etti: Bu hainler vücutlarına mermi alırlar /06 Mayıs 2023 21:08

Bahçeli, Millet İttifakı'nı tehdit etti: Bu hainler vücutlarına mermi alırlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, millet ittifakını hedef aldığı açıklamasında “Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar” dedi.

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Bahçeli, partisince Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açık hava toplantısında konuştu.

Diken'de yer alan habere göre konuşmasında muhalefeti hedef alan Bahçeli, şunları dedi:

“2022 yılının ekim ayında Irak ve Suriye tezkerelerine ‘Hayır’ diyerek, esasen terörle mücadeleye ‘Hayır’ diyen, Libya tezkeresine ‘Hayır’ diyerek Mavi Vatan’daki haklarımıza karşı gelen Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortaklarını 14 Mayıs’ta acıklı bir son beklemektedir. Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin’i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar.”
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