Bahçeli’nin avukatı, HSK üyeliğinden istifa etti

017’de Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçilen, 26 Mayıs 2021 tarihinde bu göreve ikinci getirilen Hamit Kocabey, bu görevinden istifa etti.







Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda beklenmedik bir gelişme yaşandı. HSK üyeliğine seçilmeden önce MHP lideri Devlet Bahçeli’nin avukatlık görevini yürüten Hamit Kocabey görevinden istifa etti. Kocabey’in HSYK üyeliği adaylığı sürecinde Bahçeli’nin onayını aldığını kamuoyuna açıklamıştı.





Üçü Yargıtay, biri Danıştay üyeleri ve üçü yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere HSK’ye 7 üye seçecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 83 aday adayı başvurmuş, bunlar arasından MHP MYK üyesi ve Devlet Bahçeli’nin avukatı olan Hamit Kocabey’de HSK üyesi seçilmişti.