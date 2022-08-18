Bahçeli’nin danışmanı sokak röportajı yapan YouTuberları tehdit etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, sokak röportajı yapan isimleri hedef aldı. Çiçek, “Röportajcı’ diye saldıklarının aşısı yapılmazsa inanın sokaklarda salgın hastalık kol gezecek” yorumunu yaptı. Sokak röportajcıları için düzenleme yapılması gerektiğini savundu.





Çiçek yazısında, “Fakat bunların yaptığı ne fikir özgürlüğü ne de demokrasiyle izah edilemeyecek çirkeflik boyutundadır. Öyle bir iğrenç haldedirler ki beğenmediği cevabı aldıklarında vatandaşı aşağılamaktan ve onlara hakaret etmekten çekinmiyorlar. Çünkü robot gibi öyle şartlandırılmış haldeler ki cüzdanlarındaki CHP damgalı bankamatik kartlarının hakkını vermek için zombi gibi sokaklarda dolaşıyorlar. Mikrofonu tuttukları kişiler tarafından Sayın Erdoğan ve Bahçeli’ye, Cumhur ittifakına bir eleştiri, bir seviyesizlik yapılırsa, sokaklarda zombi gibi dolaşan sokak röportajcılarının sırıtışı, yılışı, kırıtışı kat kat artıyor. Bu halleri de mikrofon ahlakı taşımadıklarını gösteriyor. Kendilerini sokaklara salanlara sadık olduklarını göstermek için sergilemedikleri çirkeflik de kalmamıştır. Sokak kedisi, sokak köpeği, sokak faresi gibi isimlerle CHP’nin sokaklara “Röportajcı” diye saldıklarının aşısı yapılmazsa inanın sokaklarda salgın hastalık kol gezecektir." ifadesini kullandı.





Çiçek şunları kaydetti:





"CHP mamasıyla besledikleri mikrofonlarının ayarını günden güne çamura batırıyorlar. Ağır tahriklerde bulunuyorlar. Her sokak başında kalabalıkları toplayarak birbirlerine düşürecek atmosferi yaratıyorlar. Bu sokak röportajcılarına bir düzenleme getirilmezse, her mikrofonu ve kamerayı alan sokağa çıkarsa, inanın bu gidişle yarınlarda istenmedik hadiseler olacaktır.





Ya mikrofonu tutanın, ya mikrofon tutulanın, ya mikrofon etrafında toplanan kalabalıkların bu provakasyon atmosferinde başına bir bela gelmesi kimseyi şaşırtmamalıdır. Çünkü CHP ve kuyrukları “Sokak röportajcısı” olarak beslediklerinden böyle bir performans beklediğini onların ipini sonuna kadar salarak göstermektedir. Bu sokak röportajcıları hangi çirkefliği, ahlaksızlığı, seviyesizliği yaparsa 6+HDP ekibi anında ve koro halinde onlara sahip çıkmaktadır. Bu durum da “Bu yolda her türlü olaya karışabilirsiniz” onayı olmaktadır."





'Sokak Kedisi’ isimli Youtube kanalıyla bilinen Ebru Uzun Oruç, Kadıköy'de yaptığı sokak röportajında, vatandaşlara MHP lideri Devlet Bahçeli'yi sormuş ve bu röportaj sonrası MHP yöneticilerinin hedefi olmuştu. MHP'lilerin hedef göstermesinin ardından Oruç, eşi ile birlikte Bağdat Caddesi'nde 4 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.





