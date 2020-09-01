Bahçeli’nin danışmanında CHP'ye Mansur Yavaş sorusu

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Erdoğan ile görüşen Mansur Yavaş üzerinden CHP’yi hedef alarak, ”Hayırdır CHP, neler dönüyor partinizde?” dedi.





Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Beştepe’deki Saray’da bir araya gelerek Ankara’nın sorunlarını görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Ankara’nın Süper Lig’de mücadele eden MKE Ankaragücü takımının mali sıkıntıları, fuar alanı inşasında yaşanan sorunlar ve Gençlik Parkı’nın yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri konularında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Cumhurbaşkanı’na başta su altyapı ve arıtma projeleri olmak üzere önemli projeler hakkında bilgi verildi. Otobüs kredisi kullanımı, metro projeleri ve yeni yolların açılması gibi başlıklarda ilgili bakanlıklar ve bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılması için destek talebinde bulunuldu.





BAHÇELİ’NİN DANIŞMANINDAN GÖRÜŞMEYE TEPKİ





Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın görüşmesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çiçek, “Mansur Yavaş, geçtiğimiz hafta AKP Ankara İl Başkanıyla görüştü. Bugün de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile görüşecek… Hayırdır CHP, neler dönüyor partinizde? Terör örgütleri ve teröristlere gösterdiğiniz ilgiden biraz zaman ayırın da belediye başkanlarınızla ilgilenin biraz…” diye yazdı.





ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ SONRASI KILIÇDAROĞLU’NA GİTTİ





Öte yandan, Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu Genel Merkez’de ziyaret etti. Yavaş’ın Erdoğan ile görüşmesi hakkında, Kılıçdaroğlu’na bilgi verdiği öğrenildi.