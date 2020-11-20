Samanyolu Haber /Politika / "Bahçeli’nin erken seçim çağrısı yapacak" /20 Kasım 2020 22:34

"Bahçeli’nin erken seçim çağrısı yapacak"

Araştırmacı yazar İbrahim Uslu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı yapacağı ve Cumhur İttifakı’nın dağılabileceği iddiasında bulundu.

SHABER3.COM

Araştırmacı yazar İbrahim Uslu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı yapacağı ve Cumhur İttifakı’nın dağılabileceği iddiasında bulundu. 

Gazeteci Fatih Portakal’ın YouTube kanalına konuk olan araştırmacı yazar İbrahim Uslu, Cumhur İttifakı’yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uslu, Cumhur İttifakı’nın dağılabileceğini söyleyerek, “Sayın Bahçeli 2021 yılında erken seçim çağrısı yapacak” dedi.

AKP 2014’TEKİ DÖNEMİNE DÖNMEYE ÇALIŞIYOR

Fatih Portakal’ın “Bahçeli erken seçim ister mi?” sorusuna yanıt veren Uslu, “Sayın Erdoğan’ın başbakan olduğu döneme dönmeye çalışıyorlar. Bütün retorik ve bütün insan kaynağı bu döneme geri dönmek istiyor. Dolayısıyla da 2014’teki AK Parti’ye MHP’nin nasıl yaklaşacağını biliyoruz. MHP’nin 2014’e dönmeye çalışan bir AK Parti’yle uzun süre birlikte kalabileceğini sanmıyorum. Bu gerilimler biraz daha artar ve AK Parti MHP’yi ikna edemezse, ki çok zor, o zaman Sayın Bahçeli sizin dediğiniz çağrıyı bir grup toplantısında ya da sürpriz başka bir yerde yapacaktır” dedi.

AKP, EN BÜYÜK KURBANINI VERDİ

Uslu, “AK Parti’nin bu politikası sürdürülebilir bir politika değildi. Kumar oynadı, macera aradı ama yürütemeyeceğini gördü. Bu yüzden bugüne kadarki en büyük kurbanını verdi, Berat Albayrak. Bugüne dek hiçbir bakanını parti içi ve dışı muhalefete kurban vermemişti” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Bahçeli’nin erken seçim çağrısı yapacak" Sonraki Haber >>

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Bu da çekici dehşeti

Bu da çekici dehşeti

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

Otobanda lastiği patlayan adam film gibi bir kazaya şahit oldu

Otobanda lastiği patlayan adam film gibi bir kazaya şahit oldu

Bir ambulans ekskavatöre arkadan çarptı

Bir ambulans ekskavatöre arkadan çarptı

Bir kazayı çeken drone başka bir kaza anını çekti

Bir kazayı çeken drone başka bir kaza anını çekti

Pembe Flamingoların muhteşem görüntüsü

Pembe Flamingoların muhteşem görüntüsü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:07:37