"Bahçeli’nin erken seçim çağrısı yapacak"

Araştırmacı yazar İbrahim Uslu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı yapacağı ve Cumhur İttifakı’nın dağılabileceği iddiasında bulundu.





Gazeteci Fatih Portakal’ın YouTube kanalına konuk olan araştırmacı yazar İbrahim Uslu, Cumhur İttifakı’yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uslu, Cumhur İttifakı’nın dağılabileceğini söyleyerek, “Sayın Bahçeli 2021 yılında erken seçim çağrısı yapacak” dedi.





AKP 2014’TEKİ DÖNEMİNE DÖNMEYE ÇALIŞIYOR





Fatih Portakal’ın “Bahçeli erken seçim ister mi?” sorusuna yanıt veren Uslu, “Sayın Erdoğan’ın başbakan olduğu döneme dönmeye çalışıyorlar. Bütün retorik ve bütün insan kaynağı bu döneme geri dönmek istiyor. Dolayısıyla da 2014’teki AK Parti’ye MHP’nin nasıl yaklaşacağını biliyoruz. MHP’nin 2014’e dönmeye çalışan bir AK Parti’yle uzun süre birlikte kalabileceğini sanmıyorum. Bu gerilimler biraz daha artar ve AK Parti MHP’yi ikna edemezse, ki çok zor, o zaman Sayın Bahçeli sizin dediğiniz çağrıyı bir grup toplantısında ya da sürpriz başka bir yerde yapacaktır” dedi.





AKP, EN BÜYÜK KURBANINI VERDİ





Uslu, “AK Parti’nin bu politikası sürdürülebilir bir politika değildi. Kumar oynadı, macera aradı ama yürütemeyeceğini gördü. Bu yüzden bugüne kadarki en büyük kurbanını verdi, Berat Albayrak. Bugüne dek hiçbir bakanını parti içi ve dışı muhalefete kurban vermemişti” dedi.