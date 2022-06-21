Bahçeli’nin sözleri sonrası ‘Erşan Kuneri’ sosyal medyayı salladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında “Netflix'de küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddi aşmıştır” demesinin ardından, Cem Yılmaz’ın yazıp, yönettiği ve başrolünde oynadığı Erşan Kuneri adlı dizi sosyal medyada gündem oldu.





Bahçeli her ne kadar isim vermese de sosyal medya kullanıcıları, Yılmaz ve Netflix’te yayınlanan dizisinin hedef alındığı yönünde paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları:





“HALKIN ETTİĞİ KÜFÜRLERİ DUYSANIZ”





– Ne Erşan Kuneri’ymiş arkadaş…





– Devlet Bahçeli’nin tek derdi Erşan Kuneri olmuş. Ölmüşüz ağlayanımız yok.





– Ekmek 5 TL olmuş. Devlet Bahçeli, Erşan Kuneri dizisindeki küfürlerden rahatsız olmuş. Siz halkın ettiği küfürleri duysanız inme iner, felç geçirirsiniz.





“PATATESİN KİLOSU 13 TL OLMUŞ”





– Birisi Devlet Bahçeli’ye Netflix’in ücretli olduğunu, kimseye zorla bir şey izletilmediğini söylesin.





– Ülkeyi yönetenlerin geldiği duruma bakar mısınız? Ülkemizin kötü gidişatından tek sorumlu Erşan Kuneri. Şaka değil, Meclis çatısı altında söyleniyor bu sözler.





– Devlet Bahçeli’nin dertlerinden birisi Erşan Kuneri olmuş. Patatesin kilosu 13 TL olmuş acaba farkında mı?





“YARIM KALAN BÖLÜMLERİ BİTİRECEĞİM”





– Anlaşıldı, akşam Erşan Kuneri’nin yarım bıraktığım bölümlerini bitireceğim.





– Millet geçim derdinde. Ekmek 5 TL oluyor, elektriğe temmuzda yüzde 30 zam geliyor. Millet maalesef günlük hayatta kullandığı küfürde Erşan Kuneri’yi geçti.





“GEÇİNEMEYEN İNSANLARI KONUŞ”





– Erşan Kuneri dizisini insanlar severek izledi. Güldü. Eğlendi. Halkın derdi sence de Erşan Kuneri mi? Şu kürsüye çıkıp zamlar ve geçinemeyen insanları konuş.





– Devlet Bahçeli sırf Erşan Kuneri yüzünden Cem Yılmaz'ın ülkeye kumpas kurduğunu iddia etti. Kuran çarpsın dizinin tamamında bundan daha komik bir sahne yok.





“BU KADAR MI HALKTAN KOPUK OLUNUR?”









– Mazot 30 TL olmuş, devletin derdi Erşan Kuneri olmuş. Yasaklayın Netflix’i de rahatlayın. İnsanlar umutsuz, beklentisi kalmamış. Gelecek kaygısı her eğitim seviyesinden, her gelir seviyesinden bütün milletin en büyük sorunu. Bu kadar mı halktan kopuk olunur?





“ERŞAN KUNERİ’Yİ İZLEMEYE BAŞLAMIŞ”





– Devlet Bahçeli ülkenin sorunlarını izlemekten sıkılmış, Erşan Kuneri’yi izlemeye başlamış.





– Sanırım Devlet Bahçeli, Erşan Kuneri’nin kim olduğu bilmiyor.





– Netflix’e hangi bölümlerin geldiğini ve Erşan Kuneri’yi, Devlet Bahçeli’nin söylemlerinden daha çok önemsiyor ve merak ediyorum.





DEVLET BAHÇELİ NE DEDİ?





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:





– Üzülerek ifade etmeliyim ki, toplumsal bünyeyi ur gibi saran şiddet vakalarında bir türlü azalma, zayıflama ve gerileme emaresi görülmemektedir. Aile faciaları, vahşet haberleri, seri cinayetler, kan donduran diğer menfur hadiseler maalesef milli vicdanı derinden yaralamaktadır.





– Bazı diziler, gösterişe ve mübalağaya yaslanmış magazin programları, karamsarlık servis eden haberler hepimizi ve herkesi rahatsız etmektedir. Sabahın en erken saatlerinden gecenin geç vakitlerine kadar kavgadan, kargaşadan, kutuplaşmadan, değerlerimize yönelik linç girişimlerinden başka ekranlarda hiçbir şey göze çarpmamaktadır. Gidişat iyi değildir.





– Şiddeti aşağı çekmek amacıyla konunun uzmanları ve muhatapları tarafından iştirak edilecek geniş katılımlı bir şura toplantısı başta olmak üzere her çareye müracaat edilmelidir.





– Netflix'de küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddi aşmıştır.





– Aile hayatı son sığınaktır. Bu sığınağın yağmalanması için planlı bir propaganda devrededir. Küfür etmenin neresine güleceğiz? Kadını metalaştıran, erkeği yozlaştıran ucube dizi sahnelerinin neresini beğenip takdir edeceğiz?