Bahçeli, Öcalan'ı çıkarmakta kararlı: İmralı'ya umut hakkı sözümün arkasındayım ve ısrarlıyım

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Halktv'de yer alan habere göre Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından önemli başlıklar şöyle





-Tekrar soruyorum. Türk ve Türkiye yüzyılında terörün kökü kazınacaktır. Kürt kardeşlerimizle tek yüreğiz. Bölücü teröre karşı aynı cephedeyiz.





-Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım.





-Tabular kalktıkça, ezberler bozuldukça, statüko delindikçe, insanlar birbirine dürüst davrandıkça, içlerinden geçeni özgürce söyledikçe, bir anlaşma ve mutabakat noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemek daha kolaydır.





-Anlaşmazlıkların çözümü, milli nitelikli, kapsayıcı bir düşünce biçimi oluşturmaktan, sorunlara başka türlü bakmaktan, yapıcı, sayıcı, olgun ve ikna edici tavır almaktan geçmektedir.





-Karmaşa çoğaldıkça, kıvrılıp içinden geçebileceğimiz çatlaklar da çoğalacaktır. İnancım odur ki, çekilen kahırlardan nice lütuflar doğacaktır. Türk ve Türkiye yüzyılının açılan kapıları sürgülemek isteyenlere toplu vuran yürekler marifetince engel olmalıyız.





'İMRALI'YA UMUT HAKKI SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM'

-İmralı'ya umut hakkı sözümün arkasındayım





-Kürtlerle kucaklaşma esastır. Siyasette uzlaşmak ortak yararımızadır.





-Kürt kardeşlerimizle aramıza hiçbir mihrap giremez. Hiçbir şerefsizin eylemi galip gelemez. TUSAŞ saldırısı bunu hedef almıştır. Hayatını kaybedenler herkesi üzmüş ve sarmıştır. Teröre toölerans sıfırdır.





'DEM PARTİ KARARINI DERHAL VERMELİ'

-Kürtler başka terör örgütü başkadır. İkisini birbirine karıştırmak ülkeye yapılan en büyük kötülüktür. DEM Parti kararını derhal kesinleştirmeli, terörle arasına kesin duvarlar koyup koymayacağına karar vermelidir.





'PKK'YA SELAM ÇAKTIKLARINI UNUTMADIK'

-Siz giderken biz dönüyordur. Bizimle vatanseverlik konusunda yarışa girmesinler. 6'lı masada PKK'ya nasıl selam saldıklarını unutmadık.





-Öcalan masada yatıyor. Cesetlerinin çiğnenmesinden bahseden aslan parçaları şimdiye kadar 339 bölücü milletvekilinin Meclis'te görev aldığını size nasıl anlatalım.





ÖCALAN'IN İMRALI'DA KALMASINA NEDEN İTİRAZ ETMİYORLAR

-İmralı adası Türk toprağı değil midir? Bu adanan vazgeçildi de bizim mi haberimiz olmadı. Terörist başının DEM Parti gurubundan Meclis'e gelmesine itiraz ediyorlar da İmralı da kalmasına neden itiraz etmiyorlar?





-Terörist başının tecridi kalkarsa PKK'lerin silah bırakmasından rahatsız olanlar, dağın başına nöbete gitsinler.





-Türkiye Kürt sorunu yoktur. Bölücülük kalkışması vardır.