'Bahçeli öldü' paylaşımı yapan Gelecek Partisi İl Başkanı gözaltına alındı

Hasan Kamil Velioğlu, sosyal medya hesabından Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili yaptığı paylaşımda, “ MHP Genel Başkanı Bahçeli bir süre önce vefat etti. Henüz bir resmi açıklama olmasa da yakın bir zamanda açıklanacaktır. Tüm MHP teşkilatına Başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin.” ifadelerini kullanmıştı.













Bahçeli’nin avukatı Çağrı Can Pak, yapılan paylaşım sonrası Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu’ nedeniyle şikayette bulundu. Şikayetin ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Velioğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Velioğlu, yapılan sorgusunun ardından ‘adli kontrol kararı’ ile salıverildi.

Paylaşım sonrası Velioğlu’nun görevden el çektirildi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal “ MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili gerçek dışı bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmasından dolayı Trabzon İl Başkanımız Hasan Kamil Velioğlu görevden el çektirilmiştir.” dedi.