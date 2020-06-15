Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli-Perinçek kavgası kızışıyor /15 Haziran 2020 10:36

Bahçeli-Perinçek kavgası kızışıyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki kavgada sular bir türlü durulmuyor.

SHABER3.COM

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki kavgada sular bir türlü durulmuyor. 

İki isim arasındaki son gerilim sebebi ise, Perinçek'in katıldığı CNN Türk canlı yayınında, Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesi tartışmasıyla ilgili hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem de Bahçeli'ye yönelik 'uyarıyorum' sözleri oldu.

Perinçek, şubat ayında da Bahçeli'yi, "İYİ Parti ile rekabeti yüzünden zaman zaman akılcı Türk vatanseverliğinden kopuyor ve ABD yörüngesine girebiliyor" sözleriyle hedef almıştı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Perinçek'in ifadelerine, "Çin’den Türkiye’ye yayılan ve aşısı bir türlü bulunamayan Doğu Perinçek mikrobu, yayın politikası belli bir Rus gazetesine Sayın Genel Başkanımız hakkında saçma sapan bir beyanat vererek tarafını bir kez daha belli etmiştir" sözleriyle karşılık vermişti.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem Perinçek hem de CNN Türk'ü sert sözlerle eleştirdi.

Yalçın, "D.Perinçek denen mübtezel CNN TÜRK' de Devlet Bahçeli'yi uyarıyorum diyor. Siyasi ederi 0,25’ olan bu şahsın Semiha Şahin denen moderatör tarafından ala ile vala ağırlanması manidardır" ifadelerini kullandı.



MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Perinçek'e sert sözlerle yüklendi:

"Doğu Perinçek, Devlet Bahçeli’yi uyarıyorum demiş. Yine başladın provokasyon, kaos, bir yerlere çalışma işine Perinçek! Biz senin cemaüzevvelini biliriz, bulaşma bize, işine bak! Devlet Bahçeli, aklının zekatını verse sana 40 yıl yeter. Bas git! Başka kapıda oynaş."


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