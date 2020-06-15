Bahçeli-Perinçek kavgası kızışıyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki kavgada sular bir türlü durulmuyor.





İki isim arasındaki son gerilim sebebi ise, Perinçek'in katıldığı CNN Türk canlı yayınında, Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesi tartışmasıyla ilgili hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem de Bahçeli'ye yönelik 'uyarıyorum' sözleri oldu.





Perinçek, şubat ayında da Bahçeli'yi, "İYİ Parti ile rekabeti yüzünden zaman zaman akılcı Türk vatanseverliğinden kopuyor ve ABD yörüngesine girebiliyor" sözleriyle hedef almıştı.





MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Perinçek'in ifadelerine, "Çin’den Türkiye’ye yayılan ve aşısı bir türlü bulunamayan Doğu Perinçek mikrobu, yayın politikası belli bir Rus gazetesine Sayın Genel Başkanımız hakkında saçma sapan bir beyanat vererek tarafını bir kez daha belli etmiştir" sözleriyle karşılık vermişti.







