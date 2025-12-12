Bahçeli: 'Pervin Hanım'ın her cümlesine imza atıyorum'

DEM Parti'nin İmralı Heyeti'nde bulunan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etti.





DEM Parti'nin dün yaptığı açıklamada "İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret edecektir" denilmişti.





MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Hukuken yapılacak şeyler örgütün tamamen dağıtılmasına bağlı" ifadelerini kullanmıştı.





MHP 120 SAYFALIK RAPOR SUNDU

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bulunan MHP'nin hazırladığı 120 sayfalık rapor, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.





Yapılan bu görüşmede gözler Bahçeli ve İmralı heyeti arasındaki görüşmesine ilişkin yapılacak açıklamalara çevrildi.





BULDAN VE BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Pervin Buldan görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada ''Bugün Sayın Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdik. Teşekkür ediyoruz. Verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyoruz. Sürecin geldiği aşamaları konuştuk. Yapılması gerekenleri konuştuk. Çok önemli, kıymetli değerli bir görüşme oldu. Aşama itibarıyla yeni bir zemin üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. 2. aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Elbette bir barış yasası olmalıdır. Bundan sonra komisyonun ve siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır'' dedi.





''HER CÜMLESİNE İMZAMI ATIYORUM''

Bahçeli ise Buldan'ın konuşması sonrası ''Pervin Hanım, her konuyu açıklıkla ifade ettiler her cümlesine imzamı atıyorum'' ifadelerini kullandı.