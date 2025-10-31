Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler hareketlendi: AKP yeni ittifak arayışı içinde mi? /31 Ekim 2025 10:37

Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler hareketlendi: AKP yeni ittifak arayışı içinde mi?

MHP, 29 Ekim resepsiyonuna temsilci göndermedi. Bahçeli Anıtkabir’e gitmedi, kurmaylarını yolladı. KKTC seçiminden bu yana süren gerilim, "İmralı Süreci" ile devam etti. Kulislerde ise AKP'nin yeni ittifak arayışları konuşuluyor...

SHABER3.COM

Saray'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmadı ancak hediye gönderdi.

"Süreç" kapsamında AKP ile ittifak kurma ihtimali olduğu öne sürülen DEM Parti ise resepsiyona davet edilmedi.

Gelişmeler kulislere "AKP ittifak arayışı içinde mi, MHP ile ortaklıkta çatlaklar mı var?" sorularını yansıttı.

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, Beştepe'de düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna Bahçeli'nin katılmaması ve DEM P arti'nin davet edilmemesi üstüne kulislerde yaşanan hareketliliği kaleme aldı.

"AKP İKTİDARININ YENİ İTTİFAKLAR ARADIĞI HİSSİNİN..."
AKP'lilerin 'MHP'liler ittifaka ne diyor' sorusunu sorduğunu belirten Babacan'ın yazısı şöyle:

"Açılım süreciyle ilgili olarak Cumhuriyet Bayramı’ndan önce atılan adımları yorumlamaya hazırlanırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kutlamalarda yer almaması dikkatleri üzerine çekti.

Siyasi kulislere göre, bu ortaklar arası krizden çok kırgınlık gibi. Bir taraftan 29 Ekim hediyesi yollayıp, şarkılı kliple mesaj gönderme gibi romantik yolların denendiği ilişkinin henüz kopmadığı savunuluyor.

Bu küçük mesajların, yarın ortaklığın bozulmasına yönelik büyük bir mesaj içerip içermediği merak ediliyor. Özellikle de AKP içinde. 'MHP’liler ne diyor?' gibi meraklı sorular soruluyor. Ancak Bahçeli’nin tavrı kadar dikkat çeken başka konu, DEM’lilerin resepsiyona davet edilmemesi. Bazıları bunu daha tuhaf buluyor. Hem de açılım işbirliğinin ortasında.

Açılım süreciyle ilgili devlette herhangi bir çalışma olmadığına ilişkin kanaat ve AKP iktidarının yeni ittifaklar aradığı hissinin bütün bu yaşananlarda etkisi olduğunu iddia edenler var."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler hareketlendi:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:58:35