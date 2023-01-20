Bahçeli: Sandık tarihi takriben belli olmuştur

Seçim tarihiyle ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’miz hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girmiştir. Sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur” dedi.







Twitter hesabından açıklama yapan Devlet Bahçeli "Türkiye’miz hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavzih ve takdirine binaen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gündeme gelmiş, sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur.





14 Mayıs 2023’ü temel aldığımızda seçimlere 114 gün kalmıştır. Demokrasi tarihimizin kaderini etkileyecek, ülkemizin önümüzdeki yıllara havi yol haritasını çizecek, Cumhuriyet’in yeni yüzyılını tahkim edecek en kritik seçimlerde büyük Türk milleti iradesini gösterecektir." ifadelerini kullandı.





Bahçeli seçim sloganlarını “Aziz milletim sıra sende" diye açıkladı.