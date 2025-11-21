Bahçeli: Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir





‘SİLİVRİ’YE GİDİLİYORSA İMRALI’YA DA GİDİLİR’





AHMET TÜRK İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI





KUZEY KIBRIS SEÇİMLERİ: CPT, CHP YÖNETİMİYLE ORTAK ÇALIŞIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Silivri’ye gidişle İmralı Cezaevi’ne gidiş arasında ne fark var? Yok. Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir. Bu mesele emperyalist-siyonist saldırgan politikalardan bağımsız düşünülemez. Terör gündemden çıktığında Türkiye temel sorunlarına yönelecektir” dedi.Bahçeli, gazeteci Ceyhun Bozkurt’a açıklamalarda bulundu.Çözüm sürecinde gelinen aşamanın olumlu bulduğunu ifade eden Bahçeli, geçmişte Öcalan için kullandığı ifadeleri hatırlatarak “Ama gelinen noktada artık Türkiye’nin terörün tamamen hayatımızdan çıkması söz konusu. Öcalan’ın kuruluş sürecinden bu yana örgüt üzerindeki etkisini biliyoruz. Bu nedenle de kurucu önder ifadesini kullandım” dedi.Bahçeli, “Önünüze bir Türkiye haritası açın. Parmağınızı Silivri’nin üstüne koyun. Bakın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Sonra parmağınızı İmralı Adası’nın üstüne koyun. O da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Silivri’ye gidişle İmralı Cezaevi’ne gidiş arasında ne fark var? Yok. Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir. Bu mesele emperyalist-siyonist saldırgan politikalardan bağımsız düşünülemez. Terör gündemden çıktığında Türkiye temel sorunlarına yönelecektir” diye konuştu.Ahmet Türk ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Bahçeli, “Ahmet Türk bizi ziyaret ettiğinde ‘Uzak Şehir’ dizisini anlattım. Mardin’imizi ne kadar güzel anlattığını söyledim. Sonra dedim ki ‘ama bir şey eksik dizide’ dedim. Başta anlamadı. Devam ettim: ‘Dizide Mardin’in Büyükşehir Belediye Başkanı eksik’ dedim. O zaman ne demek istediğimi anladı” dedi.Kuzey Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulunan Bahçeli, “KKTC Meclisi seçimden kısa bir süre önce iki devletli çözüm önerisini oy çokluğuyla kabul etti. Bu politika hayata geçirildi. Ancak seçimi kazananlar iki devletli çözüme muhalefet ediyor. Bu yapı ENOSİS hayali kuran EOKA, AKEL gibi yapıların Kıbrıs Türk tarafındaki uzantısı. CTP Türkiye’de mevcut CHP yönetimiyle ortak çalışıyor. İki devletli çözümü reddediyorlar. Ben de bu durum üzerine seçim gecesi çıktım ‘çözüm KKTC Meclisi’nin Türkiye’ye katılma kararı almasıdır’ dedim. İki toplumlu çözüm, çözüm değildir. Bu çözüm bir yılandır. Yılanın başını küçükken ezeceksin. Yoksa o yılan hepimizi sokar” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)