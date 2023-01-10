Bahçeli, Sinan Ateş'in ismini yine anmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.





"Ellerine fırsat geçerse Türkiye'yi emperyalizmin kursağına teslim etmeleri kaçınılmazdır"





Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na danışmanlık yapan bölücü bir şahsın parti genel merkezinde verdiği bir röportaj sırasında orada bulunan Türk bayrağını kaldırtması yalnızca skandal değil suçtur, cinayettir, kepazeliktir. Bunlar bayraksızdır, bunlar milliyetsizdir. Allah muhafaza ellerine fırsat geçerse Türkiye'yi emperyalizmin kursağına teslim etmeleri kaçınılmazdır. Bu azgın tehdide seyirci kalamayız. Türklüğü anayasadan ayıklayacak bir şerefsiz henüz anasından doğmamıştır. Böylesi bir hiyanet ve hezimete her kim teşne ise karşısında MHP'yi bulacaktır. Şeytan oradaysa iman buradadır, hodri meydan. Biz adamı yüzünden, satılmışı da gözünden tanırız. Milletimin hiçbir ferdi yılgınlığa kapılmasın; hesap sorulur mahşere bırakılmaz.





Sinan Ateş açıklaması: "Karın ağrısı çekenlere, bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara adayımız belli, kararımız nettir"





MHP'yi olmadık suçlamalarla durdurmaya, Cumhur İttifakı'nda çatlak oluşturmaya çalışıyorlar. Yunanistan'ın Ege'deki tacizlerine sesleri çıkmaz. Türkiye lehine tek bir laf etmezler, edemezler. Zalimlerin yanındadırlar. Türkiye, zillet ittifakına bırakılmayacaktır. Düşmanca senaryolara taviz vermeyeceğiz.





Menfur bir cinayetin içine pirüpak gibi arkadaşlarımızı çekmeye çalışanlara tamam demeyeceğiz. Sabrın boyun eğmek değil, mücadele etmek olduğunu göstereceğiz. Çakal olup bozkurda diş gösterenler, densizin devesi gibi ötenler şunu unutmasınlar ki; tek başına da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim, sonu ölüm de olsa surda gedik açtırmayacağım. Bir cinayet üzerinden kurgu yapanlara haykırıyorum ki adayımız belli, kararımız nettir.





Davamız dualıdır, Türk milletinin hasıdır. Siyasetteki şehitlik anıtıdır, Turan ülküsünün eğilmeyecek duruşudur. MHP'yi suç örgütleriyle ilişkilendirip Türkiye üzerindeki hain projelerini hayata geçirmeye heveslenenlerin sonuna kadar karşısındayız.





"Meseleyi sahiplenmeleri için siyasi istismar ortamı açıldı"

Madem herkes sırasını savdı, herkes taşları döktü, şimdi söz sırası bize gelmiş demektir. MHP milletinde ve milletinde erimiş bir kahramanlık mefkuresidir. Allah'ın dağına göre kar verdiğini biliyorum. 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın Çukurambar semtinde hunhar bir suikast vuku buldu. Sislerin dağılması, önünün ve ardının aydınlığa kavuşması için beklemeye başladık. Her gelişmeyi yakından takibe başladık. Ortada güpegündüz işlenmiş bir cinayet vardı. Kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra MHP'ye organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı.











