Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli, 'sınıf arkadaşı'nın Altılı Masa'nın adayı olmasını istedi /05 Aralık 2022 16:24

Bahçeli, 'sınıf arkadaşı'nın Altılı Masa'nın adayı olmasını istedi

Meclis'te altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "tercihim sınıf arkadaşımdır" dedi.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin anket yapılacağına dair haberleri yorumladı. Bahçeli, "Bana sorulursa tercihim sınıf arkadaşım" dedi. 

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddialarına yanıt veren MHP lideri, "Ankette kim çıkarsa ona karar verelim, siz de katılır mısınız dediler. Ben henüz cevap vermedim. Eğer birisi ankette bana gelirse, siz bu ankette kimse evet dersiniz derse, tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur" diye cevap verdi.

Bahçeli'nin "sınıf arkadaşım" olarak bahsettiği isim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.  Bahçeli 2010 yılında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olmasının ardından TBMM'deki grup toplantısında, "Kendileri benim okul arkadaşımdır. Başarılı bir öğrenciydi, başarılı bir bürokrat oldu. Şimdi de başarılı bir siyasetçi olmasını bekliyoruz" yorumunu yapmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli, 'sınıf arkadaşı'nın Altılı Masa'nın adayı... Sonraki Haber >>

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:20:09