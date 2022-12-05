Bahçeli, 'sınıf arkadaşı'nın Altılı Masa'nın adayı olmasını istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin anket yapılacağına dair haberleri yorumladı. Bahçeli, "Bana sorulursa tercihim sınıf arkadaşım" dedi.







Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddialarına yanıt veren MHP lideri, "Ankette kim çıkarsa ona karar verelim, siz de katılır mısınız dediler. Ben henüz cevap vermedim. Eğer birisi ankette bana gelirse, siz bu ankette kimse evet dersiniz derse, tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur" diye cevap verdi.





Bahçeli'nin "sınıf arkadaşım" olarak bahsettiği isim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Bahçeli 2010 yılında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olmasının ardından TBMM'deki grup toplantısında, "Kendileri benim okul arkadaşımdır. Başarılı bir öğrenciydi, başarılı bir bürokrat oldu. Şimdi de başarılı bir siyasetçi olmasını bekliyoruz" yorumunu yapmıştı.



