"Bahçeli siyasete devam edemeyebilir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeniden hastaneye kaldırıldığı iddialarını MHP genel merkezi tekzip ettti.





MHP'den aldığı üst düzey haberleriyle tanınan gazeteci Talat Atilla çarpıcı bir iddiayı sosyal medyada paylaştı.





Kamuoyunda Bahçeli'nin vefat ettiğine dair iddiaların dolaştığını belirten Atilla bu bilginin doğru olmadığını bildirdi.





ATİLLA: BOYUN BÖLGESİNDEN KARNINA KADAR UZANAN BİR TEDAVİSİ VAR





Atilla şahsi Twitter hesabında Bahçeli'nin sağlık durumuna dair dikkati çeken ifadeler kullandı: "Devlet Bahçeli’nin vefat ettiği bilgisi doğru değil, ancak rahatsızlığı kronik olduğu için siyasete devam edemeyebilir.”





Aynı tweette şunları kaydetti: "Boyun bölgesinden karnına uzanan bir tedavisi var. Rahatsızlığı kronik olduğu için siyasete devam edemeyebilir. Allah'tan şifa dilerim..."





MHP lideri Devlet Bahçeli 23 Eylül'de Mehmet Haberal'a (beyaz önlüklü) ait özel Başkent Hastanesi'ne kaldırılmış, aynı gün öğleden sonra taburcu edilmişti. O günden beri Bahçeli'nin bütün resmi programları iptal edildi.









MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: GENEL BAŞKANIMIZ GAYET İYİ





Bahçeli’nin bugün akşam saatlerinde yeniden hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu iddia edilmişti.





CNN Türk ekranlarında yayınlanan "Gece Görüşü" programına katılan Metin Özkan, Bahçeli’nin sağlık durumuna dair bilgi verdi.





GAZETECİ METİN ÖZKAN: TAHMİNİM PAZARTESİ GÜNÜ GENEL MERKEZ'DE OLUR

Özkan, “Sayın Bahçeli üst solunum yolları enfeksiyonu sebebiyle Başkent Hastanesi’ne gitti. Tedavisi tamamlandı ve aynı gün çıktı. Daha önce 2 kez kalp ameliyatı geçirmiş. Ona rağmen çakı gibi ayakta duran, yaşına rağmen çok dinç ve dinamik bir isim. Tahminim pazartesi günü Genel Merkez’de salı günü de TBMM’de grup toplantısında olacak diye düşünüyorum.” dedi.



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