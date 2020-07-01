Bahçeli sosyal medyadan çekildi

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medyaya ilişkin düzenleme yapılana kadar tüm hesaplarını askıya aldığını açıkladı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın sosyal medyaya yönelik düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından, düzenleme yapılana kadar tüm sosyal medya hesaplarını askıya aldığını duyurdu.





Twitter'dan yaptığı açıklamada Bahçeli "Bugün sizlerle son Twitter mesajlarımı paylaşacağım" diyerek şunları kaydetti:





"Sosyal medya dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüşmüştür. Başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medya iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olmuş çıkmıştır. Sosyal medya taşınması imkânsız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir.





İtibar suikastlarının kurgu mekânı, insan onurunu ayağa düşüren, akla ve hayale sığmayan fitne ve dedikoduların sığınak ve barınağı olan sosyal medya geleceğimiz, milli ve manevi gerçeklerimiz açısından vahim bir tehdit ortamını kökleştirmiştir.





İnsan şerefine, insan namusuna, insan haysiyetine envai çeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın bu haliyle varlığı akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırıdır. Sosyal medya terörü insan ve toplum huzuruna kast etmektedir.





Bu nedenle sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanasıya, konuyla ilgili kanuni düzenleme TBMM’de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyor; duruşumu, düşüncemi, tarafımı, tavrımı, tercihimi ve tepkimi alenen ilan ediyorum.





Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM’de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim."