Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den Soylu'ya destek: Hiç kimse boynuna tasma geçiremeyecek /25 Mayıs 2021 11:36

Bahçeli'den Soylu'ya destek: Hiç kimse boynuna tasma geçiremeyecek

Sedat Peker'in iddialarının ardından gözler AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişken, ilk tepkiler MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım hakkındaki iddialar için 'iftira' derken, Soylu için "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek" dedi.

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Grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde Sedat Peker'in açıklamaları vardı. Bahçeli, Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan videoları hakkında "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek" dedi.

AKP cephesinden henüz net bir açıklama gelmezken, Devlet Bahçeli hem Süleyman Soylu'ya, hem de oğlunun ismi uyuşturucu ticareti iddiası ile anılan Binali Yıldırım'a Bahçeli sahip çıktı. Bahçeli açıklamasında "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek. Yine hiç kimse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu komuta heyetine çamur atamayacaktır. Terörle mücadelede destan yazan bir hükümetin, kahraman TSK'nın ve İçişleri Bakanının yalnız olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla ele alınamaz. Sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez. Türkiye'nin gündemi Binali Yıldırım'ı evladı ile birlikte töhmet altında bırakmak, uyuşturucu ticareti ile ilişkilendirmek tek kelime ile müfteriliktir" dedi. 

Bahçeli asıl hedefin Türkiye olduğunu ileri sürerek "Türkiye'yi yakın markaja alarak, karanlık operasyonların hedef ülkesi haline getirmek için ellerini ovuşturanlara, fırsat kollayanlara taviz veremeyiz. Türkiye'nin çevresindeki sisli kuşatma sertleşmektedir. Emel sahipleri kartlarını açık oynamaktadır. Asıl mesele gündemi işgal eden iddia ve isnatların taraftarlarından hem de cesametinden çok daha ötesidir. 

Türk milletinden öc almak için kuyruğa giren yerli ve yabancı mihraklar tacizlerine, tahriklerine hız vermişler, derinlik katmışlardır. Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiye'dir" ifadelerini kullandı. 

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