Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli, Soylu'yu ve Adana'daki polis şiddetini savundu: Alınlarından öpüyorum /22 Mart 2022 15:26

Bahçeli, Soylu'yu ve Adana'daki polis şiddetini savundu: Alınlarından öpüyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana’da Furkan Vakfı üyelerine polis tarafından yapılan sert müdahaleyi savundu. Bahçeli, “Adana’da görev yapan polislerimizi tertemiz alınlarından öpüyorum” dedi.

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Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, CHP’li Tuncay Özkan’ın “Selahattin Demirtaş, TBMM sıralarında politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde yerini alacaktır” açıklamasına tepki gösterdi. Bahçeli, “Bir CHP’linin terörist Demirtaş’a barış insanı demesi, önümüzdeki günlerde TBMM’de olacağını söylemesi bulanık ve buhran içinde kalmış bir zihnin hezeyanıdır. Bir teröriste ‘barış insanı’ demek evvela barışa ihanettir. Teröristin yeri TBMM’i değil demir parmaklıkların arkasıdır.” düşüncesini dile getirdi.

“KADINLARI VE ÇOCUKLARI ZIRH OLARAK KULLANANLAR KORKAK”
Bahçeli, tepki çeken Adana Emniyeti’nin arkasında durdu. Bahçeli, “Bütün emniyet teşkilatımızı hassaten kutluyor, özellikle Adana’da görev yapan her polisimizin tertemiz alınlarından öpüyorum. Kadınları, çocukları zırh olarak kullanan bu sözde vakıf yöneticileri aynı zamanda hem korkak, hem de günahkar olarak anılacaklardır.” dedi.

“SÜLEYMAN SOYLU, SOYİSMİ GİBİ SOYLUDUR”
Süleyman Soylu’ya AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan daha fazla sahip çıkmasıyla bilinen Bahçeli, “Sözde vakfın meczup başkanının İçişleri Bakanımıza yönelik izansız saldırıları, iffetsiz hakaretleri ve hayasız itibar suikastları bizim nezdimizde yok hükmündedir, hatta ayaklarımızın altındadır. Sayın Süleyman Soylu, soyismi gibi soyludur, görevini de layıkıyla yerine getirmektedir. Türk polisi görevinin gereğini yapmış, Müslüman görünümlü bir avuç münafığa, sokakları karıştırmak isteyen sayıca küçük bir azınlığa Türk devletinin yaptırım gücünü göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜNDEN GEÇMEYENLERE ‘YÜZME’ TAVSİYESİ
Bahçeli, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti ile ilgili tartışmalara da ilginç bir yorum getirdi.

MHP lideri, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 200 TL olan geçiş ücreti ve araç garantisi eleştirilere, “Eğer köprüden geçmem diyorsanız, buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz” dedi.
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