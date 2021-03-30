Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli stratejisini açıkladı: Erdoğan'ın projelerine hizmet etmek /30 Mart 2021 13:29

Bahçeli stratejisini açıkladı: Erdoğan'ın projelerine hizmet etmek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin toplantısında gelecek stratejilerini açıkladı. Bahçeli stratejilerinin başkanlık sistemine ve yeni anayasaya hizmet olduğunu söyledi.

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Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yakında zamanda yaptıkları kongreye ilişkin, “İstiklal için birlik, İstiklal için dirlik, kazanan Türkiye olacak. Gayemiz daha güçlü bir Türkiye, daha kudretli bir devlettir” dedi.

Kronos'ta yer alan habere göre “Biz 2023 yılını kafasında cem etmiş, ondan sonraki yol haritasını belirlemiş bir anlayış ve amaç eşliğinde yolumuza devam edeceğiz” diyen Bahçeli, başkanlık sistemine atıfta bulunarak, şöyle devam etti:

“BAŞKANLIK MODELİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”
 
“Büyük Kurultayımızda geleceğe dönük 5 aşamalı stratejik hedeflerimizle rotamızı çizmiş durumdayız. MHP olarak ve takip eden 10 yılları kapsayan hedeflerimizin ilki: CHS’ye, daha yerinde bir ifadeyle Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına daha doğrusu kökleşmesine hizmet etmektir.”

YENİ ANAYASA YENİ HEDEF

“Sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir bir anayasa ikinci startejik hedefimizdir” diyen Bahçeli, “Çalışan, üreten, ruh kökümüzden beslenen yeni, yerli ve milli bir ekonomik sistemin ihyası ve inşası 3. stratejik hedefimizdir. Cumhur İttifakı’nın varlığı içinde, son terörist son kanlı silahıyla ele geçirilesiye kadar terörle mücadeleye destek vermek, Türk milletini bu şiddet ve destek sarmalından çekip çıkarmak 4. stratejik hedefimizdir” diye konuştu.

“CUMHUR İTTİFAKININ MUAZZAM VARLIĞI”

Bahçeli, “Hem ülkemizde, hem de küresel ve bölgesel zeminde, diyalog, barış, huzur, sükunet ve istikrar 5. stratejik hedefimizdir. Yenilenmiş kadrolarımızla, ilkeli ve milliyetçi siyaset yapımızla, parlak bir istikbale varız, hazırız, ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Biz MHP’yiz, Türk ve Türkiye sevdalısıyız. Cumhur İttifakı’nın muazzam varlığıyla Türkiyemize sahip çıkacağız. Al bayrağımızın solmasına, aziz milletimize zincir vurmaya çalışan yerli ve yabancı ahmaklara izin vermeyeceğiz” dedi.


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