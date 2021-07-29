Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli sustu, eski sağ kolu konuştu: İktidara çok sert sözler! /29 Temmuz 2021 15:29

Bahçeli sustu, eski sağ kolu konuştu: İktidara çok sert sözler!

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden Bahçeli'nin de ortağı olduğu Saray İttifakı'na yüklenmeye devam ediyor.

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MHP'nin küçük ortağı olduğu Cumhur İttifakı'nın icraatları nedeniyle toplumda yaşanan sıkıntılar, MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'in tepkisini çekiyor.

Daha önce de Bahçeli'nin tutumunu eleştiren mesajlar yayınlayan Çetin,  twitter hesabından yaptığı son paylaşımda, bazı tespitlerini sıralayarak "Kaçak göçmen barınağı olduysak, soygun, vurgun, hırsızlık, tehdit, gasp magazinleştiyse, suç ve suçluyu övmek suçu da yok sayılıyorsa, mandacılar oluşturulup övücü ve sövücülerce suç karartılıyorsa muhacir, ensar, ümmet oyuncuları da Milli Güvenliğimiz için tehdit de oluşturmaz mı?" diye sordu.


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