Bahçeli 'Terörsüz Türkiye Süreci'nde kararlı: 'Bizim sonumuz varsın dar ağacı olsun'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı kapsamında TBMM'de konuştu. 'Terörsüz Türkiye' ismi ile yürütülen süreç hakkında konuşan Bahçeli, "Neymiş bizi yargılayacaklarmış, neymiş suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız yargılasanız cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Şu yaşımda mertçe haykırıyorum, yeter ki Türk milleti barış bulsun, yeter ki terör hayatımızdan sökülsün atılsın bizim sonumuz varsın dar ağacı olsun" dedi.





Bahçeli, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitmesi ve PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesine ilişkin, "İmralı ziyareti tarihi bir gelişmedir. En ciddi muhatap İmralı'dır" yorumunda bulundu. Bahçeli İmralı'ya gitmeyen partileri ise, "Korkaklar yalnızca hayatı seyreder. Biz seyirci değiliz" sözleri ile eleştirdi.







