Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli TTB kapatılsın çağrısı yaptı /17 Eylül 2020 09:05

Bahçeli TTB kapatılsın çağrısı yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Tabipleri Birliği’nin kapatılmasını ve yöneticilerine adli işlem yapılmasını istedi. Bahçeli’nin çağrısına sosyal medyada tepki gösterildi.

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Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) COVID-19 salgınına dair duyarlılığın ve tedbirlerin arttırılması için 14-18 Eylül 2020 tarihlerini  "Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz Haftası" ilan etmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TTB kapatılsın çağrısı geldi.

Konu ile ilgili Twitter aracılığıyla mesaj yayınlayan Bahçeli, "Çağrım şudur: Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır" ifadelerini kullandı. 

Bahçeli mesajında, Türk Tabipleri Birliği ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Türk Tabipler Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış. Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur.”

TTB'nin çağrısı üzerine, tabip odaları bulundukları illerde siyah kurdele takma, yürüyüş ve saygı duruşu gibi eylemler gerçekleştiriyor. “Yönetemiyorsunuz! Ölüyor, Tükeniyoruz!” yazılı döviz ve pankartların taşındığı eylemlerde yapılan açıklamalarda, COVID-19 salgın sürecinin bilimsel yöntem, şeffaf veri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı ile etkin ve koordineli bir anlayışla yönetilmesi gerektiği vurgulanıyor.

"Korona kadar tehlikeli"

Bahçeli şöyle devam etti: "Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik 'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz' eylemi haince bir tertiptir. Çağrım şudur: Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır.” 

Türk Tabipleri Birliği Bahçeli'nin açıklaması sonrası şu paylaşımı yaptı.


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