Bahçeli: Türk milleti tarih yazmıştır

Sözcü'de yer alan habere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, şunları söyledi:



– Türk milleti bugün tarih yazmış, kutlu varlığına, müstakbel geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkmıştır.



MİLLİ VE DEMOKRATİK ŞUURUN CANLILIĞI



– Yurtiçi ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın katılımıyla cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13. cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir.



– Türk demokrasisi ve siyaset tarihinde iki turlu bir seçimin ilk örneği yaşanmakla birlikte k atılım oranının yüksekliği milli ve demokratik şuurun canlılığına işaret etmiştir.



– Türkiye’nin demokrasi standartlarında yüksek seviyeye ulaşması ve dünya çapında mukayese üstünlük kazandığı çarpıcı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır. Aziz milletimiz demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, kardeşlik hukukuyla varoluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir.



EYYAMCILAR, TEFECİLER, BANKERLER



– 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde TBMM’de çoğunluğu Cumhur İttifakı’na tevdi eden Türk milleti 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanını seçmiş ve büyük Türkiye ülküsünü tescillemiştir. Hamdolsun ülkemizin önü ardına kadar açılmıştır.



– Milletimiz iftira ve inkar siyasetine prim vermemiştir. Yine milletimiz yalan ve yıkım simsarlarına itibar etmemiştir. Milli geleceğimizin zillete değil zafere müstahak olduğu tescillenmiştir. Dünya birleşmiş ve karşımıza geçmiş ancak Türk milletine sökmemiştir.



– Küresel lobi, çıkarcı, eyyamcılar, entrikacılar, provokatörler, tefeciler, bankerler, ABD’sinden AB’ye kadar tüm ülkeler zilletin fermanını okumuş Çanakkale ruhunu, milli mücadele duruşunu aşamamışlardır. 14 Mayıs Seçimleri öncesi Türkiye dört bir koldan ablukaya alınmış her türlü iç ve dış mahreçli operasyonlar küstahça ilerletilip ihya edilmiştir.



ETKİ AJANLARININ ALÇAK FAALİYETLERİ



– Sosyal medya teröristlerinin ahlaksız isnatları, küresel medyanın zehirli emelleri, egemen güçlerin zelil tezgahları, kanlı terör örgütlerinin hain eylem ve telkinleri Türkiye aleyhine çalışan etki ajanlarının alçak faaliyetleri, satılmış anket şirketlerinin sahtekar servisleri, işbirlikçi köşe yazarların bitmek tükenmek bitmeyen rezillikleri, bazı gazetelerin anormal dezenformasyonları, ekranlarından zift gibi kara propaganda yapan televizyonların faaliyetleri…



– Bu tablo gurur verici demokratik asaletin, tarih boyunca tam bağımsızlık onuru olarak tarihe geçmiştir. Seçimde küresel kuşatma yarılmış, Türkiye kutup yıldızını andıran aydınlığını korumuştur. Bundan sonra gelecek Türk asrıdır.



– Türk ve Türkiye yüzyılı hedefine doğru adımla, doğru adamlar Cumhur’un varlığıyla kudretli bir biçimde atılmıştır. 13. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten ve samimiyetle kutluyorum.



KUCAKLAŞMA, KAYNAŞMA VE MUHABBET KAZANDI



– Dönek ve devşirilmiş siyaset cambazlarını ellerinin tersiyle iten, vatan ve millet sevdalısı aziz dava arkadaşlarıma, Cumhur İttifakı ortak paydasında buluşan kardeşlerimize, Cumhur İttifakı’nı destekleyen aziz milletimin her güzel insanına şükranlarımı sunuyorum.



– Bugün kucaklaşma, kaynaşma ve muhabbet kazanmıştır. Kaybeden kötülerdir. Hain ve kötü niyetlerdir. 18 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkemize, milletimize, demokrasimize, gönül ve kültür coğrafyalarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan diliyorum.



O TOPLANTIYA KATILACAĞIM İNŞALLAH



– Cumhurbaşkanımızla herhangi bir görüşme bugün gerçekleşmemiştir. Zannediyorum Ankara’ya dönüşlerinde tertiplenen toplantıya davet etmişlerdir. O toplantıya da katılacağım inşallah.



– 28 Mayıs fetih öncesi bir tarih olarak fethin önemi neyse siyasete de o önemi kazandıracaktır. Önümüzdeki dönemde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez.