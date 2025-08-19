Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli tutuklanan çete liderine sahip çıktı: Ülküdaşım ve dava arkadaşım /19 Ağustos 2025 12:18

Bahçeli tutuklanan çete liderine sahip çıktı: Ülküdaşım ve dava arkadaşım

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün tutuklanan çete lideri Selahattin Yılmaz için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında "Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada dün tutuklanan çete lideri Selahattin Yılmaz'a destek oldu. Bahçeli, açıklamasında "Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır" ifadelerini kullandı. 

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"SELAHATTİN YILMAZ ÜLKÜDAŞIM VE DAVA ARKADAŞIMDIR"
Özgür Özel’in Aydın’daki konuşmasında Selahattin Yılmaz ismini “kiralık katil ve suikastçı” diye lanse etmesi, partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur. Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır.

Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayri meşru olarak tanımlanamaz, böyle de adlandırılamaz.

"DAYANAKSIZ VE MESNETSİZ BİR UYDURMADIR"
Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP’ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır. Kaldı ki MHP’ye ayar ve istikamet vermek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir. Ezcümle ve tekraren Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır.

İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır. Özgür Özel’e tavsiyem, dava arkadaşlarımızı diline dolamaktan vazgeçip kol ve göz mesafesinde bulunan, hatta epey kalabalık halde bulunan hırsız yoldaşlarıyla meşgul olması, eğer bir işbirliği içinde değilse bu zevata kafa yormasıdır."
