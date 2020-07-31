Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli, Twitter'a Karagümrük ile dönüş yaptı /31 Temmuz 2020 17:03

Bahçeli, Twitter'a Karagümrük ile dönüş yaptı

Sosyal medya düzenlemesi öncesinde Twitter'daki mesajlarına son verdiğini açıklayan MHP lideri Devlet Bahçeli, söz konusu düzenlemenin TBMM'de kabulünün ardından bu yıl Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım olan Karagümrük'ü tebrik ettiği mesajla yeniden Twitter'a dönüş yaptı.

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Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Bahçeli’den ilk paylaşım geldi.

Bahçeli attığı tweette Süper Lig’e yükselen Karagümrük’ü tebrik ederek, “Zafer ayında zaferle Süper Lige yükselen Fatih Karagümrük Spor’a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.



"DÜZENLEME OLANA KADAR ASKIYA ALACAĞIM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter hesabından son olarak 1 Temmuz tarihinde şu mesajları paylaşmıştı:

"İnsan şerefine, insan namusuna, insan haysiyetine envai çeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın bu haliyle varlığı akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırıdır. Sosyal medya terörü insan ve toplum huzuruna kast etmektedir.
 
Bu nedenle sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanasıya, konuyla ilgili kanuni düzenleme TBMM’de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyor; duruşumu, düşüncemi, tarafımı, tavrımı, tercihimi ve tepkimi alenen ilan ediyorum.

Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM’de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim."


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