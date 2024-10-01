Bahçeli kürsüden tehditler savurdu: 'Halk TV ve CHP, ayağınızı denk alın!'

'AYAĞINIZI DENK ALIN' TEHDİDİ





ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI





"YOL YAKINKEN HERKES ELİNİ HUSUMET TETİĞİNDEN ÇEKMELİ"

* Ülkemizi pençesine alan tehlikeli akıntının önünü almak lazım. Adalet ve hakkaniyetin sözünü eden çok olsa da sadık kalan çok sayıda azdır. İnsan hak ve hukuku ayaklar altındadır. Kardeşçe yaşamak varken birbirimizi hırpalayıp şeytanlaşarak yaşam gaflettir. Yol yakınken herkes elini husumet tetiğinden çekmeli. Başka Türkiye yoktur. Başka bir bölgede sığıntı gibi gezeceğim bir yer yoktur. Türk milletinin her ferdi birbirine sıkı sıkı bağlamakla mükelleftir. Sadece cami ve düğün alaylarında değil, hayatın her alanında direniş göstermeliyiz. Türk milleti büyük ve güçlü bir ailedir. En emin, en merhametli sığınağımızdır. Değişim kisvesi altında, kaynak ve kök değerlerinden kopmak bize göre değildir. Ateşin ortasından kıvılcım saymak hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Artık bir kader ve karar anında bulunuyoruz.

"ŞANSINI DENEMEK İSTEYEN GELSİN"

* Dünyada gelir adaletsizliği sürerken buna bir de çatışmalar, savaşlar, kaygılı bekleyişler eklenmiştir. İnsani krizler volkan ağzı gibi patlamaktadır. Yerküreyi umutsuzluğa sevk eden statükonun köklü tasfiyesi gerekmektedir. Sarsılmaya çalışan ve dağıtılmaya çalışılan iç cephemiz, milli birliğimizdir. Ölümüz şehit, dirimiz yiğit, direncimiz müthiştir. Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin.

"SAKIN OLA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCU İLKELERİ ÜZERİNDE TAHRİBATLA OYNAMAYA HEVES EDİLMESİN"





ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI... SİNAN ATEŞ DAVASI DİYEMEDİ: 'MALUM DAVA'

"HALK TV VE CHP, AYAĞINIZI DENK ALIN"





Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin yeni yasama yılındaki ilk gup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bahçeli, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin gazetecileri, Halk TV'yi ve CHP'yi "Ayağınızı denk alın" sözleri ile tehdit etti.Bahçeli, "Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da kanatlarını yolarız. 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız" dedi.Konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'i de hedef alan Bahçeli, "Bazı parti genel başkanları, kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup savcı ve hakim rolüne soyunup arkadaşlarımızı yargılamaya girişmiştir. Önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar. Malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Bizim için yeterlidir. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve ülkü ocaklarını çiğnetmem. Alayını birden heyecanla beklerim. Özgür Özel, iddiaların şahsın gibi çürüktür" dedi.Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:* Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri bugün TBMM'nin 28. dönem 3. yasama yılını hem ilk grup toplantısını yapacağız hem de 15 itibariyle genel kurulun gerçekleşmesi ile yasama çalışmalarına başlayacağız. Hepinizi selamlıyor, en iyi dileklerimi sunuyorum.* Bizi birbirimize düşürmeyi planlayanların boğazına dururuz, durmadık diyelim yağlı urgan olup boğazlarına dolanırız. Fırsat kollayanların kulaklarında bu sözlerimin çınlaması tavsiyemdir. Sakın ola Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkeleri üzerinde tahribatla oynamaya heves edilmesin. Sahte ve sanal gündemlere kaptıracak yakamız yoktur. Saklanıp sinecek korkak bir meşrep bizde yok. Sosyal medya suikastlarına boyun eğecek fıtrat bizde hiç yoktur. Devşirilmiş ve demlenmiş fosillere meydanı boş bırakmayacağız.* Bu tuhaf üsluba bakın ki kendi ittifakına iyiler bizim ittifakımıza kötüler demesi yüzsüzlüktür. Ne kadar Türkiye karşıtı varsa bir olmuş görülen bir cinayet davası ile MHP'yi şerefsizce suçlamaya kalkmıştır.* Bazı parti genel başkanları, kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup savcı ve hakim rolüne soyunup arkadaşlarımızı yargılamaya girişmiştir. Önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar. Malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Bizim için yeterlidir. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve ülkü ocaklarını çiğnetmem. Alayını birden heyecanla beklerim. Özgür Özel, iddiaların şahsın gibi çürüktür.* Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da kanatlarını yolarız. Halk TV ve CHP, ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız.