Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli ve Çakıcı kol kola: Zamanlaması manidar ziyarette ne konuştular? /24 Ekim 2024 15:44

Bahçeli ve Çakıcı kol kola: Zamanlaması manidar ziyarette ne konuştular?

Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Genel Merkez'de ziyaret etti. Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrasında gerçekleşen görüşme merak konusu oldu.

SHABER3.COM

2020 yılında cezaevinden tahliye olan Alattin Çakıcı'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğü belirtilirken bugün kritik bir ziyaret gerçekleşti.

Alattin Çakıcı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ankara'da bir araya geldi. Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında söylediği 'Silah bırakırlarsa barış için gelsin TBMM'de konuşsun' sözleri günlerdir konuşulurken bu ziyaretin sebebi de merak konusu oldu.

MHP'nin resmi yayın organlarından açıklama henüz yapılmadı.

KOLUNA GİRDİ
Devlet Bahçeli'nin kendisini ziyaret eden Alaattin Çakıcı'nın koluna girdiği ve gülümseyerek konuştukları anlar kameralar yansıdı.

NE OLMUŞTU?
Devlet Bahçeli, 22 Ekim tarihinde partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik ikinci kez çağrıda bulunmuştu.

Bahçeli, İmralı Adası’ndaki cezaevinde bulunan Öcalan'ın "tecridinin" kaldırılması durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde DEM Parti'nin grup toplantısında konuşma yapması gerektiğini söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli ve Çakıcı kol kola: Zamanlaması manidar ziyarette... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:16:24