Bahçeli ve Çakıcı kol kola: Zamanlaması manidar ziyarette ne konuştular?

2020 yılında cezaevinden tahliye olan Alattin Çakıcı'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğü belirtilirken bugün kritik bir ziyaret gerçekleşti.







Alattin Çakıcı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ankara'da bir araya geldi. Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında söylediği 'Silah bırakırlarsa barış için gelsin TBMM'de konuşsun' sözleri günlerdir konuşulurken bu ziyaretin sebebi de merak konusu oldu.





MHP'nin resmi yayın organlarından açıklama henüz yapılmadı.







KOLUNA GİRDİ



Devlet Bahçeli'nin kendisini ziyaret eden Alaattin Çakıcı'nın koluna girdiği ve gülümseyerek konuştukları anlar kameralar yansıdı.





NE OLMUŞTU?



Devlet Bahçeli, 22 Ekim tarihinde partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik ikinci kez çağrıda bulunmuştu.





Bahçeli, İmralı Adası’ndaki cezaevinde bulunan Öcalan'ın "tecridinin" kaldırılması durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde DEM Parti'nin grup toplantısında konuşma yapması gerektiğini söylemişti.