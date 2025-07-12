Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli ve Demirtaş arasında dikkat çeken temas! /12 Temmuz 2025 12:13

Bahçeli ve Demirtaş arasında dikkat çeken temas!

PKK’nın Süleymaniye kırsalında düzenlediği silah bırakma töreninin ardından siyasi kulislerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevindeki Selahattin Demirtaş’a avukatı aracılığıyla teşekkürlerini iletti. Demirtaş da el yazısıyla Bahçeli’ye mesaj gönderdi.

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PKK’nın Süleymaniye kırsalında dün düzenlediği silah bırakma töreninin ardından siyaset sahnesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaklaşık 9 yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatını aradı.

TEŞEKKÜR TELEFONU
Serbestiyet’in edindiği bilgilere göre Bahçeli, telefon görüşmesinde Demirtaş’a iletilmek üzere özel bir mesaj verdi. Bahçeli, "Bu sonucun ortaya çıkmasında katkıları çok değerli ve etkili oldu, bu vesileyle teşekkürlerimi, selam ve saygılarımı kendisine iletirseniz sevinirim" dedi. Bahçeli'nin bu sözleri, avukatı aracılığıyla Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş’a iletildi.

Demirtaş, Bahçeli’nin mesajına kendi el yazısıyla bir not yazarak yanıt verdi. Demirtaş, katkılarından dolayı Bahçeli’ye teşekkür etti; selam ve saygılarını iletti.
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