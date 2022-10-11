Bahçeli, yandaş medyanın 'uyuşturucu' provokasyonuna sahip çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Konuşmasında yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve muhalefeti hadef alan Bahçeli, yandaş medyanın 'uyuşturucu' oyununa da sahip çıktı.





YANDAŞ MEDYANIN OYUNUNA GELDİ

Bahçeli, Adana'da AKP’li İBB yönetimi döneminde yapılan ihaleyle, Albayrak ailesinin damadı Adem Altunsoy’un Platform Turizm Taşımacılık Şirketi’ne ait araçta 144,5 kilo esrar bulunması üzerinden yandaş medyanın tuzağına düştü.





MHP lideri, "İBB’ye ait bir cenaze aracında uyuşturucu yakalanmıştır. Meğer İBB çok çalışıyormuş. CHP’nin gerçek yüzü suçtur, kirdir" sözleriyle İBB'yi hedef aldı.





KILIÇDAROĞLU'NA 'BAŞÖRTÜSÜ' YANITI

Bahçeli Kılıçdaroğlu’nun “başörtüsü” çıkışı ile ilgili “Kılıçdaroğlu'nun yolu yol değildir. Bu konuyu yeniden gündeme getirmenin hiçbir şeye faydası dokunmayacaktır. Türkiye’de başörtüsü sorunu bitmiştir. Kılıçdaroğlu’nun derdi başkadır. CHP’nin geçen hafta hazırlayıp TBMM’ye verdiği kanun teklifi baştan savmadır” dedi.