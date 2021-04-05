Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli yaptırım istedi... TSK harekete geçti /05 Nisan 2021 15:08

Bahçeli yaptırım istedi... TSK harekete geçti

Bahçeli'nin yaptırım çağrısında bulunduğu emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bildiriye imza atan emekli amiraller hakkında yaptırım çağrısında bulunmasının ardından 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

‘TSK’daki sarıklı cübbeli amiral’ ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin ortak açıklama yapan 104 emekli amiralden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise ifadeye çağrıldı.

Amiraller hakkındaki ilk yaptırım kararı; lojman ve koruma hakları iptal edilmesi oldu.

BAHÇELİ YAPTIRIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Bildiri, iktidar kanadı tarafından 'darbe iması' olarak yorumlanmış, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir" demişti.
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