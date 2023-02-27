Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli’ye BJK tepkisi: Bizi bir kişi anladı, o da yanlış anladı /27 Şubat 2023 01:31

Bahçeli’ye BJK tepkisi: Bizi bir kişi anladı, o da yanlış anladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, tribünlerden yükselen ‘hükümet istifa’ sloganları sonrası Beşiktaş üyeliğinden istifa etiğini duyurmuştu. Bahçeli’nin kararına peş peşe tepkiler geld

Tepki büyüyor: Beşiktaş tribünleri de hükümeti istifaya çağırdı

İki büyük depremin ardından ertelenen Süper Lig erteleme maçlarının oynanmasıyla tribünlerden istifa çağrıları yükseldi. İstifa çağrılarına ilk önce sosyal medya hesabından tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha sonra Beşiktaş üyeliğinden istifa etti.

Bahçeli'nin istifası sosyal medyada gündem olurken pek çok siyasetçi de konuya dair paylaşımlarda bulundu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Beşiktaşlıyım" paylaşımı yaparken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de "Beşiktaş'tan istifa edeceğine AKP'den istifa et Bahçeli" çağrısında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise hem Bahçeli'ye hem de Erdoğan'a "Futbolu rahat bırakın, deprem bölgesine bakın" çağrısı yaparak "İktidarın küçük ortağı elinde çekiç olduğu için her gördüğünü çivi sanıyor. Bildiği tek şey yasaklamak, engellemek. Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan eleştirilere tahammül etmeyi öğrenip işinizi yapın. Futbolu rahat bırakın, deprem bölgesine bakın: Barınma ve ısınma sorununu çözün" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise "Tribünler hükümet istifa, istifa dedi. Bahçeli yine yanlış anladı, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti" ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞLILARI TEBRİK EDERİM”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise, “Bu gece Büyük Beşiktaş camiasından ayrılarak Beşiktaşlılara büyük sevinç ve gurur yaşatan başta Devlet Bahçeli olmak üzere tüm muhteremlerin yıllık aidatlarını ben Beşiktaş'a bağışlayacağım. Milletimizin sesi olan tüm Beşiktaşlıları bir kez daha tebrik ederim” ifadesini kullandı.
Liderlerin paylaşımları şöyle



BAHÇELİ'NİN ÇARŞI PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Öte yandan, MHP liderinin 2016 yılında Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'ya yönelik yaptığı paylaşım, Bahçeli'nin dün akşam attığı mesajlar ve kulüp üyeliğinin istifa kararının ardından gündem oldu.


Sosyal medyada dün yeniden çokça etkileşim alan paylaşımda Bahçeli, “Çarşı Grubu Beşiktaş'ın gür ve cesur sesidir. Çarşı haksızlığa gelmez, yalana boyun eğmez. Çarşı centilmendir, siyasi faulleri kabul etmez” ifadelerine yer vermişti.


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