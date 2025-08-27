Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli’yi çok kızdıracak haber /27 Ağustos 2025 18:39

Bahçeli’yi çok kızdıracak haber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yakınlığıyla bilinen Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı. Sayhan, “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma ve hile ile alma” suçlamalarıyla cezaevine gönderildi.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişmeyi duyurdu. Savcılık, Sayhan’ın “Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme, Amacı Dışında Kullanma ve Hile ile Alma” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiğini açıkladı.

Mahkeme, savcılığın talebini kabul ederek Sayhan hakkında tutuklama kararı verdi.

İsmet Sayhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yakın isimlerden biri olarak biliniyor. Sayhan’ın gözaltına alınmasından kısa süre önce, yine Bahçeli’ye yakınlığıyla bilinen Selahattin Yılmaz da tutuklanmıştı.
