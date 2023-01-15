Bahçeli yeni formülü buldu: '6 çarpı sıfır, eşittir sıfır'

MHP, dün, Kızılcahamam’da bu yılki milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık stratejisini ele almak üzere iki günlük kampa girdi. Kızılcahamam’da ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret eden Bahçeli, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı. Anıtta bulunan “Gökbörü Otağı”nda bir süre partililerle sohbet eden Bahçeli, Şehitler Ağacı’nı ziyareti sonrası da toplantının yapılacağı otele geçti.







‘FORMÜLÜNÜ BULDUM’



Kampın ilk gününde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bahçeli, 6’lı masaya göndermelerde bulundu. 6’lı masanın çalışmaları ve adaylık tartışmalarıyla ilgili “yeni bir formül bulduğunu” söyleyen Bahçeli, “Onun formulü şu; altı çarpı sıfır, eşittir sıfır” dedi.





‘KARARLIYIZ’



Bahçeli, “başörtüsüne” anayasal güvence veren anayasa değişikliği teklifi ile ilgili CHP ve İYİ Parti’nin, AKP’nin ziyaret teklifini reddettiğinin anımsatılması üzerine de “Cumhur ittifakı o değişikliği yapmakta kararlı. Meclis’te 400’ün üzerinde bir oyla çıkarsa çok daha sağlıklı olur ama olmazsa da bu sefer referanduma gitme hali doğar” yanıtını verdi.



