“Bahçeli, Yerikaya’nın üstünü çizdi” iddiası: Potansiyel adaylardan biri Akın Gürlek…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın görevden alınacağı, yerine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek veya İstanbul Valisi Davut Gül'ün atanacağı iddia edildi. İddiaya göre MHP lideri Devlet Bahçeli, Yerlikaya'nın 'üstünü çizdi.'

Gazeteci İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın görevden alınabileceğini; yerine ise İstanbul Valisi Davut Gül getirilebileceğini iddia etti. Saymaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in de “potansiyel ikinci aday” olduğunu söyledi.

Halk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para Siyaset programında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son çıkışlarını ve AKP ile ilişkilerdeki güç dengesini değerlendirdi. Saymaz’a göre Bahçeli, Cumhur İttifakı içinde belirleyici aktör hâline geldi ve Kıbrıs’tan İmralı sürecine kadar birçok başlıkta istediklerini aldı.

‘YERLİKAYA, VALİLER KARARNAMESİ SONRASI GÖREVDEN ALINACAK’

Saymaz, son emniyet atamalarının ardından başlayan MHP’deki rahatsızlıklara dikkat çekip İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın görevden alınacağını iddia etti. Saymaz, şöyle konuştu:

“Benim duyduğum kadarıyla, Bahçeli’nin Ali Yerlikaya’nın üzerini çizdiği söyleniyor. Yani atamalardan karar kaynaklı olarak. Yakın zamanda bu sorunun da aşıldığı yönünde çeşitli bilgiler bana ulaştı. Önümüzdeki hafta MHP’den, MHP’nin şerhleri nedeniyle çıkmayan valiler kararnamesinin çıkabileceği, birkaç hafta sonra Ali Yerlikaya’nın da bakanlığının son bulabileceği şeklinde duyumlar var bende. Bu ilk, en kuvvetli adayın İstanbul Valisi Davut Gül olduğu, İçişleri Bakanlığı. İkinci potansiyel adayın ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek olduğu ileri sürülüyor.”
