Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli’yi eleştiren emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı /17 Eylül 2025 21:04

Bahçeli’yi eleştiren emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı

MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik ifadeleri sonrası hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla gözaltı kararı verilen emekli Albay Orkun Özeller, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

SHABER3.COM

Emekli Albay Orkun Özeller, hakkında verilen gözaltı kararını öğrenince Ordu Adliyesi’ne gitti. Savcılık ifadesi sonrası sulh ceza hâkimliği karşısına çıkarılan Özeller, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özeller’e yöneltilen suçlamanın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” olduğu, ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik kullandığı ifadelerin de dosyada yer aldığı belirtildi.

Bahçeli’ye yönelik açıklamalarının ardından sosyal medyada hakaret ve tehditlere maruz kaldığını açıklayan Özeller, Türkgün yazarı Yıldıray Çiçek’in “kaosun kurbanı olabilir” sözlerine de yanıt vermiş ve MHP’li Feti Yıldız’ı işaret ederek tehditler aldığını söylemişti.
